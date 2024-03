¿Qué pasó en la reunión entre gerente de Fedecafé y la Unión de Cafeteros de Colombia?

Armenia

Mientras en Armenia se reunió la dignidad cafetera, en Bogotá los integrantes de la Unión de Cafeteros de Colombia se tomaron una de las tiendas de Juan Valdez y luego protestaron a las afueras de la sede de la federación nacional de cafeteros

El gerente de la Federación de Cafeteros German Bahamon por dos horas escuchó a los que viajaron a Bogotá como voceros de algunas regiones cafeteros.

#Destacado | @GermanBahamon recibió a los cafeteros presentes en las instalaciones de la #FNC para escucharlos y los invitó a una conversación constructiva. “Bienvenidos, este edificio es de ustedes. Yo soy un servidor más y debo navegar con ustedes los retos y capturar las… pic.twitter.com/4S1mHJSzO5 — Federación Nacional de Cafeteros (@FedeCafeteros) March 13, 2024

Sin embargo, a través de la red social X el gerente indicó “Al intentar expresar mis puntos de vista sobre sus preocupaciones (de las que tomé atenta nota) dos líderes del grupo dieron la orden de levantarse de la reunión. Muchos de ellos mismos quedaron sorprendidos por esta decisión. Una oportunidad de construir perdida. Siempre he mantenido la disposición al diálogo cafetero, la cercanía con las regiones, y lo seguiré haciendo con argumentos constructivos”

Durante dos horas escuché respetuosamente a los caficultores que viajaron a Bogotá como voceros de algunas regiones.



Al intentar expresar mis puntos de vista sobre sus preocupaciones (de las que tomé atenta nota) dos líderes del grupo dieron la orden de levantarse de la… — German Bahamon Jaramillo (@GermanBahamon) March 13, 2024

A través de X el movimiento Unión de Cafeteros de Colombia respondieron y escribieron “Muy cordial la reunión. El detalle es que ante cada ítem usted advirtió no podía hacer nada sin el permiso de los directivos (15). Por ende, era infructífero dialogar con un gerente sin capacidad de decisión. Seguimos atentos a su reunión con los directivos para el factor 88″

Muy cordial la reunión. El detalle es que ante cada ítem usted advirtió no podía hacer nada sin el permiso de los directivos (15). Por ende era infructífero dialogar con un gerente sin capacidad de decisión.



Seguimos atentos a su reunión con los directivos para el factor 88. pic.twitter.com/zaPxs7tiA2 — Unión De Cafeteros de Colombia 🇨🇴 (@DignidadCafe) March 13, 2024

Carlos Arturo López líder de la Unión de Cafeteros de Colombia explicó las razones por las cuales decidieron levantarse de la mesa y de la reunión del gerente de la Federación de Cafeteros, además indicó que le dejaron al directivo una carta con todas peticiones del gremio y confirmó que si el gobierno y la federación no los escucha ni soluciona la problemática se irán a paro el 28 de abril.

Play/Pause Carlos Arturo López, Unión Cafeteros Colombianos 05:01 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles <iframe src="https://caracol.com.co/embed/audio/509/1710419440074/" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

El gerente de fedecafe a través de la misma red social se refirió a las protestas en regiones como el Quindío y el Huila y la crisis de rentabilidad y señaló “la sostenibilidad económica de la agricultura cafetera en Colombia está en juego debido a la baja o nula rentabilidad.

Y agregó “En 2024 tenemos buenas expectativas de cosecha, pero el clima nos ha golpeado durísimo, por eso reconocemos la importancia de los anuncios de la Ministra en materia de créditos, especialmente para la renovación de nuestra plantación cafetera y esperamos los detalles del anunciado plan de apoyo a la fertilización que no discrimine regiones. Como sea, los caficultores necesitamos un apoyo contundente en esta coyuntura para mejorar el ingreso. No reconocemos bonanza reciente. Hoy tenemos baja productividad, alta afectación por broca y bajo precio. De no hacer algo contundente se podría configurar una crisis”

Sectores cafeteros protestan válidamente por algunas situaciones difíciles que atraviesa la caficultura.



He sido positivo mostrando los avances en austeridad, los resultados de la transformación y las eficiencias que trae la gerencia a nuestro gremio, además del avance en… — German Bahamon Jaramillo (@GermanBahamon) March 13, 2024

German Bahamon escribió además “Propondremos en el próximo Comité Nacional la necesidad de determinar los mecanismos finales para proceder a activar el Fondo de Estabilización de Precios del Café FEPC con la claridad de que los recursos allí existentes no serán suficientes para atender las necesidades totales”

Armenia fue epicentro de la asamblea nacional cafetera