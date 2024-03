¿La falta de sueño enferma? Esto responde experto en salud

Por años expertos de la salud han compartido números sobre la cantidad de horas que deben dormir las personas. Pese a esto, la ciudadanía opta por dormir el tiempo que le parece conveniente. Ahora bien, no se debe olvidar que hay ciudadanos que por su vida laboral, como padres y con distintas obligaciones, es complejo que puedan dormir lo suficiente. Sin embargo, los médicos insisten en la preocupación sobre la calidad del sueño.

Adicionalmente, expertos han aclarado que las horas de sueño dependen de la edad, por tanto, un bebé debe descansar más tiempo que un adulto. De acuerdo al Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, “la cantidad de horas de sueño necesarias varía según la persona y cambia a lo largo del ciclo de vida. La mayoría de los adultos necesitan entre 7 y 8 horas de sueño cada noche”.

Sin embargo, la entidad explica que los recién nacidos deben dormir entre 16 y 18 horas al día. Además, los menores en edad preescolar deberían descansar de 11 a 12 horas. En cambio, los niños y adolescentes que están en edad escolar necesitan unas 10 horas de sueño.

¿La falta de sueño enferma?

Uno de los problemas sobre los que más se alerta por la falta de sueño es que esta acción causa la ausencia de salud mental, ya que se ha evidenciado que las personas pueden convertirse en pacientes de depresión.

Ahora bien, el doctor Eric J. Olson de la Clínica Mayo explicó que cuando las personas no duermen las horas necesarias, su cuerpo se debilita, ya que no logra recuperar energía para estar alerta todo el día. “Sí, la falta de sueño puede afectar el sistema inmunitario. Se ha demostrado en estudios que las personas que no tienen horas de sueño de calidad o suficientes horas de sueño tienen más probabilidades de enfermarse”

El doctor señala que las personas que no duermen bien tienen mayores probabilidades de contagiarse de una enfermedad tras estar expuestas a un virus, como por ejemplo, a un resfrío común.

Por otra parte, el médico alerta sobre cómo la falta de sueño puede incidir en la velocidad en la que se recuperan las personas. “Durante el sueño, el sistema inmunitario libera proteínas llamadas citocinas, algunas de las cuales ayudan a promover el sueño. Algunas citocinas deben aumentar cuando tienes una infección o inflamación o cuando estás estresado. La falta de sueño puede reducir la producción de estas citocinas protectoras. Además, los anticuerpos y las células que combaten infecciones disminuyen durante los períodos en los que no duermes lo suficiente.”

En esta medida, el doctor recomienda a las personas dormir, sobre todo cuando se está enfermo. Adicionalmente, indica que “la falta de sueño a largo plazo también aumenta el riesgo de obesidad, diabetes y enfermedades del corazón y los vasos sanguíneos (cardiovasculares).”

En medio de esto, explica que para poder reforzar el sistema inmunitario, las personas deben dormir las horas indicadas para cada edad (las señaladas en unos párrafos arriba). Pese a esto, el doctor enfatiza en que solo se debe dormir las horas indicadas, “más horas de sueño no siempre es lo mejor. Para los adultos, dormir más de nueve a 10 horas por noche puede producir sueño de mala calidad, por ejemplo, dificultad para quedarse o mantenerse dormido.”