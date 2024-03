Así puede saber el origen y significado de su apellido: ¿cuál fue el primero?

Una de las grandes curiosidades de la cultura hispana es el uso de dos apellidos. En una gran parte del mundo, se suele usar solo un apellido, usualmente el del padre, sin embargo, en Colombia, por ejemplo, tiene un gran peso que las personas tengan sus dos apellidos, el del padre y el de la madre.

La importancia que tienen los apellidos en Latinoamérica y, en general, en el mundo, se relaciona más con la herencia, esa distinción de pertenecer a una familia. Los apellidos se empezaron a usar como forma de distinción y salían de la ocupación, la ubicación o de alguna característica muy destacada de la persona.

Cada país tiene sus propias curiosidades con esta parte del nombre. En Colombia, la particularidad más notoria es que la mayoría de los apellidos más comunes terminan en -ez. Pero, ¿cuál es el origen de estas tendencias? A continuación le contamos cómo encontrar el origen y significado de su apellido, un poco sobre la historia de ellos y la razón por la que son tan importantes.

¿Para qué se busca el origen de los apellidos?

La oficina de encuesta de escrituras del Reino Unido señala que la onomástica, que es la que se encarga del análisis de los nombres y apellidos, señala que su estudio revela mucha información sobre la historia familiar y los antecedentes culturales de una persona.

Según explica la entidad, al analizar los orígenes y significados de los apellidos, los investigadores pueden rastrear los patrones de migración de las familias y descubrir conexiones que se habría tenido entre diferentes familias con el mismo apellido. Además, podría ser útil para:

Ayudar a conectar con los parientes lejanos

Descubrir información sobre los antepasados

Comprender la historia familiar y patrimonio cultural

Proporcionar información importante sobre la evolución del lenguaje

¿Cómo encontrar el origen y significado de su apellido?

En este momento, existen varios medios por los que se puede rastrear el origen y significado de apellido. La más sencilla y rápida es a través de los portales dedicados a este fin, que le entregará información sobre la etimología y algunas historias que se conocen sobre este.

Algunos de los portales más destacados para encontrar información sobre el origen de los apellidos son Ancestry, FamilySearch y Geneanet. En cualquiera de las anteriores posibilidades, lo único que necesitará es entrar a cualquiera de las anteriores páginas y registrar su apellido en el motor de búsqueda que tienen en la página.

Entre los apellidos más comunes que se registran en el país está Rodríguez. Si tiene este apellido, aquí le contamos cuál es su significado, cuál fue su origen y cómo llegó a Colombia.

¿Cuál es el apellido más viejo del mundo?

El primer apellido de la historia es un tema de discusión de difícil rastreo, de hecho, existen varios apellidos que se creen que fueron los más viejos del mundo. Uno de los que más se reconocen como el más antiguo es el apellido Katz.

Este apellido es una abreviación del apellido hebreo ‘Kohen-Tzaddik’ y que significa: ‘sacerdote-hombre justo’, es decir, ‘verdadero sacerdote’. Se cree que el origen proviene de un sacerdote, que desciende en línea ininterrumpida de Aarón, el hermano de Moisés, 1.300 a. C. No obstante, sobre esta historia no se tiene suficiente prueba documental. .

Otros de los apellidos que se consideran como los más antiguos del mundo, de acuerdo con Medium, son: