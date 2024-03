Por el regreso de un profesor denunciado de presunto acoso sexual, comunidad protestará

Antioquia

La comunidad escolar de la institución educativa San Luis de la misma población del Oriente de Antioquia, preparan una protesta para este martes 12 de marzo porque un docente que tiene varias denuncias por presunto abuso y acosos sexual contra varias menores de edad regresó al municipio y está dictando clase en la misma institución. Por ello, algunos estudiantes, egresados y padres de familia realizarán un plantón a partir de las 7 am y de manera indefinida.

Caracol Radio conversó con la señora Sonia Montoya representante de la junta de padres en dicha institución quien explicó que el docente aún tiene activas las investigaciones por las denuncias, una es del 2019 y la otra en 2022.

“En el 2019, la chica fue violentada y acosada sexualmente por el docente, inclusive fue amenazada con arma cortopunzante, en la medida que la chica se opuso a la situación. Tenía 16 años. El mismo docente en el 2022, entra a la institución en estado de embriaguez de alicoramiento. Inclusive eso fue como con seis niñas, pero solamente dos papás se atrevieron a denunciar que las acosó, que las arrinconó y empezó a sobarlas y que venga y decirle pues como palabras obscenas”, recordó.

Cuenta también que por estos hechos y por la denuncia ante las autoridades judiciales y administrativas, el docente fue trasladado para otro municipio, según la señora Sonia, para San Carlos, pero la incomodidad y la preocupación regresó, porque supuestamente el docente se presentó a una convocatoria de méritos en San Luis, la pasó y le dieron la plaza.

“Sí, señor, y volvió este año. Nuestra inconformidad es, porqué la Secretaría Departamental permite que un docente con esa implicación, con esas denuncias, pues vuelva y pida plaza para el mismo municipio y se la den”.

La madre de familia explica que luego de las quejas la secretaría de educación aseguró que el docente tiene algunas restricciones, pero estas no les dan tranquilidad a los padres de familia y, mucho menos a las menores estudiantes que conocen los casos y, que algunas de ellas podrían ser víctimas, pero que no se han atrevido a denunciar.

“Entonces, el rector, ¿qué hace? Simplemente lo pone a dictar talleres, o sea, a enviar talleres desde su casa. Lo más grave del asunto es que si la persona o el alumno no entiende el taller, se debe comunicar directamente con el docente, cosa que es muy grave porque él no debe tener contacto con ningún menor de edad, en este momento, él es director inclusive de un grupo, cosa que no debería pasar. Pues bueno, la mayoría no quiere ni siquiera ir a clase, entonces nosotros decimos, ¿dónde está el derecho a no ser revictimizado? Porque se supone que uno como víctima no lo deben enfrentar al victimario”.

Asegura que la intención del paro del que participarán los grados octavo, noveno, décimo y once e invitan de manera voluntaria a los demás grados a sumarse en apoyo, es para que aquellas menores que fueron víctimas se animen a denunciar, según la señora Sonia podrían ser más de 20 las menores afectadas, supuestamente por este docente.