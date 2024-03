¿Las multas de tránsito se pueden pagar a cuotas? Así funciona en Colombia

Desde la Secretaría Distrital de Movilidad indicaron que es posible realizar pagos de comparendos pendiente por cuotas y permitir que los infractores que pongan al día sin la necesidad de pagar el monto de una sola vez, más los intereses de mora.

Ahora bien, es importante saber que el monto total de la deuda (multa + intereses), debe ser superior a 24,65 UVT (Unidad de Valor Tributario), o lo que equivale a 1′160.152 pesos, la cifra estipulada para el año 2024. Además, el valor de la primera cuota no puede ser inferior al 40% de la deuda o 9,86 UVT, que corresponde a $460.100 pesos.

Por otra parte, el plazo máximo para la financiación es de 5 años, es decir, 60 meses y la cantidad mínima de cuotas para llevar a cabo un acuerdo de pago son tres y las demás cuotas se promediarán para que sean iguales por los meses a los que se llegó el acuerdo para finalizar el pago.

En el caso de que requiera hacer un acuerdo de pago de más de 12 cuotas, deberá presentar una garantía que respalde la deuda, ya sea un bien o inmueble, una prenda o hipoteca, garantía bancaria, una fiducia, garantía personal como un codeudor que respalde la deuda, o como última opción una póliza de una aseguradora.

A considerar

Por otro lado, no se podrá solicitar un acuerdo de pago si el comparendo que está en mora, tiene un curso un proceso de impugnación, pero una vez resuelto, se podrá acoger al acuerdo de pago. No se podrá solicitar un acuerdo de pago si tiene otro compromiso de pago que no ha cumplido.

¿Qué se necesita para alcanzar un acuerdo de pago?

Para llevar a cabo un acuerdo de pago, deberá diligenciar el formulario de solicitud para su radicación, sumado a la fotocopia de la cédula de ciudadanía o contraseña original del deudor, codeudor o tercero que solicite el pago. Además, la garantía que respalde la deuda, solo para aquellos acuerdos de más de 12 cuotas.

Sumado a esto, la copia del último recibo de servicio público del lugar donde reside el deudor y certificación laboral menor a 30 días, así como una certificación bancaria y declaración de renta del último año, en el evento de que sea un trabajador independiente.

Paso a paso para agendar el acuerdo

Sea de manera presencial o a través de una cita en la página ventanillamovilidad.com.co El funcionario que lo atienda, deberá indicarle el monto de la deuda, los intereses, y para proceder deberá establecer cuántas cuotas deberá pagar dependiendo del acuerdo.

La primera cuota se deberá pagar dentro de los primeros 5 días hábiles luego de realizado el acuerdo. Para pagarla, deberá ir a una sucursal bancaria del Banco de Occidente o Bnaco Caja Social o tambiuén en líne a través de PSE en el sitio web de la Secerataría de Movilidad.

Aprende a agendar su cita

Para acceder a los servicios y trámites de tránsito y transporte en Bogotá debes asistir con cita previa, agéndate siguiendo estas instrucciones: