Falleció Pete Rodriguez Pianista y director de orquesta de boogaloo y salsa

Pete Rodriguez, fue un gran pianista norteamericano que nació en el Bronx en el año de 1932, y falleció la noche anterior 11 marzo de 2024 a los 92 años.

A el le debemos gran parte de la fiebre del boogaloo que se tomo las pistas de baile y que estuvo de moda entre 1963 y 1970…

Los norteamericanos y los latinos bailamos su música como la famosa micaela

Y otro de sus grandes éxitos fue I like like that que ha sido reversionada por muchos otros artistas como Tito Nieves y hasta Cardi B de lo mas reciente.

La noticia del fallecimiento de Pete Rodriguez se dio a conocer a través de la cuenta oficial de Instagram de fanial records

Con gran pesar compartimos el fallecimiento del gran pianista y líder de banda, Pete Rodríguez. El mundo ha perdido a un increíble artista latino cuya música seguc|CC|irá influyendo durante las generaciones venideras. Nuestras condolencias a su familia y amigos.