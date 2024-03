La Defensoría le pide a la Oficina de Paz que active corredores humanitarios en Putumayo

Bogotá

La Defensoría del Pueblo le exige al Gobierno Nacional establecer corredores humanitarios en Puerto Leguízamo, Putumayo, ante los confinamientos que se están presentando. El llamado es porque la población del corregimiento de Mecaya permanece confinada desde hace 40 días, situación que está afectando a más de 2.500 personas del sector rural.

El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, pide definir mecanismos de manera urgente para atender esta situación humanitaria que se produce por enfrentamientos entre grupos armados.

“Frente a esta situación no hemos encontrado respuesta diligente y oportuna por parte del Gobierno Nacional, en este caso, del Ministerio del Interior y la propia Oficina del Alto Comisionado para la Paz. En días pasados, en el Subcomité Departamental de Prevención, Protección y Garantías de No Repetición, el Ministerio del Interior señaló que la Oficina del Alto Comisionado no ha podido atender la situación en Puerto Leguízamo debido a que no cuentan con personal contratado a la fecha”.

La Defensoría del Pueblo con su personal en territorio busca la manera de ayudar a estas comunidades indígenas y campesinas, pero activar estos corredores humanitarios es tarea exclusiva de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, a quién piden atender los llamados de la entidad y no deje solas a estas poblaciones que están afectadas por los enfrentamientos entre grupos armados.