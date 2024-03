Desvirtual acude al rock para reflexionar e inspeccionar nuestro interior

Música

Desvirtual, la banda caleña creada en 2020, acaba de estrenar el álbum “El vértigo de mirar hacia adentro” en el que se encuentran canciones como: Tras el cristal, A voluntad, Cuando no alcanza el dolor, Frente al ruido del cañon, no hay rumbo, MI destino y la canción homónima del grupo, Desvirtual.

Andrés Samboní, teclista de Desvirtual, explicó en LO MÁS CARACOL que el proyecto comenzó como algo de escritorio entre él y David Palacio pero poco a poco se fueron sumando: Camilo Casas en la guitarra, Gabriel Lago en el bajo y Jhoan Prado en la batería.

Explica que con este álbum pretenden expresar sentimientos y emociones teniendo como lugar común la reflexión. Acuden al rock de influencia variada pero teniendo a Pink Floyd en un lugar especial.

Durante 2023 ofrecieron 11 conciertos en 9 ciudades colombianas, como homenaje a los 50 años del álbum The Dark Side of the Moon de la banda británica.

Su rock lo describen como progresivo con una que otra nota de influencia clásica. La totalidad de integrantes son músicos dándole así una madurez y solidez evidente en todas las etapas de la creación artística.

La portada del disco fue diseñada por Javier Norton @jiaver_notorn, un experto en el dibujo de entornos y figuras humanas a partir de finos trazos. La portada muestra una persona al borde del abismo, contemplándolo o a punto de saltar.