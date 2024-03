Alcalde de Balboa, Cauca, denunció amenazas de un grupo armado

El alcalde del municipio de Balboa, Cauca, Fabio Rodríguez denunció amenazas en su contra. El mandatario reconoció que teme por su vida por lo que tomó la decisión de realizar sus actividades desde Popayán y otros días en su población.

“Yo tuve inconvenientes desde campaña. El día de mi elección me hicieron un atentado y he seguido recibiendo amenazas por medio de mensajes. De parte de la Unidad Nacional de Protección todo ha sido muy lento, me asignaron un escolta, pero no el esquema completo”, expresó el mandatario.

Rodríguez señaló que “son o se hacen pasar como grupos armados para realizar las amenazas. Estoy despachando desde Popayán y algunos días desde el municipio. Cuando debemos salir, lo hacemos un grupo amplio de personas tomando todas las medidas de seguridad”.

En esa zona del Cauca, tienen fuerte presencia el Estado Mayor Central de las Farc con el frente Carlos Patiño y la Segunda Marquetalia.

Entretanto el alcalde del municipio de Caldono, Ramiro Moreno denunció también que no cuenta con esquema de protección, hasta el punto de tener que desplazarse en transporte público ‘escoltado’ por su asesora jurídica.

La misma situación afrontan varios mandatarios del departamento que pidieron la intervención del Gobierno Nacional para que le sean garantizadas las medidas de seguridad.