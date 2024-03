Critican proyecto de transfuguismo: “es una Reforma Política por la puerta de atrás”

Congreso

Tras radicarse en la Secretaría General de la Cámara de Representantes el proyecto de acto legislativo que abre la puerta, por una única vez, a que los congresistas puedan cambiarse de partido sin ser sancionados, desde Cambio Radical criticaron la finalidad de la iniciativa.

“Tramitar un articulito para satisfacer los apetitos electorales de un sector que participa en el Congreso y que está pensando es en las elecciones del 2026, no es otra cosa que iniciar una Reforma Política por la puerta de atrás”, aseguró el representante Julio César Triana.

El congresista del Huila consideró que el país, en cambio, “necesita son partidos políticos fuertes, con estatutos democráticos, no partidos políticos que se elaboren bajo el mandato de un gobierno de turno. Eso, sin duda alguna es debilitar la democracia y la institucionalidad que hace fuerte a los partidos. Esta Reforma no tendrá futuro en el Congreso porque estamos seguros de que lo que necesitamos es fortalecer la democracia y no hacer una democracia tipo sastre a la medida del Gobierno de turno”.

Pese a estas críticas, el proyecto cuenta con firmas también de congresistas tanto de Cambio Radical como del Centro Democrático. Sin embargo, en el caso de los miembros del uribismo, Caracol Radio conoció que sus integrantes pidieron retirar sus firmas “por decisión de bancada”.

El proyecto necesitará un constante apoyo para poder ser una realidad, pues como es una reforma constitucional tiene que superar en total ocho debates. El rol de los partidos será clave para definir el futuro de la iniciativa.