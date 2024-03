¿Reaparecieron las captadoras ilegales en Boyacá?

Tunja

Al parecer, varias empresas estarían “mutando” hacia actividades de presunta captación, así lo confirmó en entrevista para Caracol Radio, uno de los abogados de las víctimas de captadoras que ya han sido intervenidas por la Superfinanciera y la Superintendencia de Sociedades.

“Algunas empresas siguen operando con otra modalidad, al parecer están mutando (…) están mutando a hacer otras modalidades de negocio cambiando el contrato, creando empresas donde los vinculan como accionistas y sucesivamente, está volviendo a llegar esta modalidad a Boyacá”, indicó Víctor Jaimes.

Jaimes representa al menos 200 víctimas de captadoras en Boyacá y afirma que hay, al menos, diez empresas más que siguen operando y no han podido ser intervenidas por las autoridades.

“Yo represento un poco más de 200 víctimas en la ciudad de Duitama de captación masiva de dinero y realmente hay varias empresas que están reconocidas por la Superfinanciera como captadoras (…) sin embargo, hay otras que no están reconocidas pero tienen denuncias y superan más de 30 denuncias, por ejemplo el caso de una que es bien conocida en y famosa – Cementos – donde captó dinero de aproximadamente 200 personas y como no se les entrega un documento, la Supersociedades y la Superfinanciera no han podido intervenirla”, afirmó. “De las más o menos 40 que tuvimos conocimiento, que sigan operando, aproximadamente unas 10″, manifestó.

Frente a las investigaciones que se adelantan contra las empresas y personas vinculadas en captación, aseguró que van muy lentas.

“No hemos avanzado mucho, la Fiscalía en este tema ha sido bastante negligente, hemos pasado infinidad de quejas, reclamaciones, solicitudes, impulsos procesales para adelantar, pero no hemos tenido éxito con el tema de Fiscalía, creo que son las que están más atrasadas, incluso, la Supersociedades y por Superfinanciera han adelantado muchísimo más que la misma Fiscalía General de la Nación”, manifestó.

El abogado hizo recomendaciones a los boyacenses para evitar caer en este tipo de engaños.

“Yo siempre hago una recomendación muy importante, no deben confiarse porque les entregan un documento autenticado por notaría; tienen que entender cuál es la función de la notaría, ellos no verifican, no otorgan la legalidad del negocio jurídico, no le dicen a usted que el documento es legal o que el negocio es legal, entonces, eso que le daba tanta tranquilidad a la gente porque decían - es que me llegó un documento autenticado -, eso no quiere decir que el documento sea legal. Además, es necesario que siempre tenga la asesoría de un abogado y yo les digo, no deben confiarse”, insistió.