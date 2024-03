José Enamorado y la explicación de la irregularidad del Junior en la Liga

Junior de Barranquilla ha tenido un primer tramo de Liga irregular. El equipo campeón de Colombia ha ganado 4 juegos, empató 3 y perdió la misma cantidad, así como acumuló cinco partidos consecutivos sin poder sumar de a tres, ya que no lo hace desde la fecha 4 del campeonato. Si bien se encuentran dentro del grupo de los ocho, ha habido comentarios en los que se relaciona la actual situación con una pequeña crisis.

En diálogo con El Alargue de Caracol, José Enamorado intentó explicar el momento bajo que se encuentra viviendo dentro de la institución. Aseguró que se trata de una racha normal dentro del fútbol y que está ligada a la falta de concretar las opciones de gol que se generan.

“Son ciclos, momentos del juego que a veces uno lo da todo y por ahí no entra en algunas ocasiones, por partidos no se nos da el resultado, pero estamos tranquilos y confiamos en el trabajo que venimos haciendo porque vamos por buen camino. Son rachas, uno da el 100% par que las cosas se puedan dar, pero si no se dan hay que seguir trabajando porque ahí no muere todo, seguir trabajando para lograr un resultado importante”, inició diciendo el habilidoso atacante.

Sobre cuál es el aspecto del juego en el que no han podido sobresalir, como lo es la efectividad, mencionó: “Yo creo que los partidos que han pasado, no hemos podido concretar muy bien las jugadas que hemos generado, porque el equipo genera opciones de gol, pero no hemos sido muy claros a la hora de concretar. No hemos tenido esa clara de meterla, de tener una situación, no se ha podido concretar la última jugada porque el equipo viene haciendo cosas importantes, pero nos falta concretar”.

Respecto a la relación con el técnico Arturo Reyes, dejo claro que, “nunca he tenido ningún tipo de inconveniente, siempre hemos dado el máximo para que los resultados se den y yo creo que he sabido aprovechar la oportunidad que me brinda de tener confianza y tenerme presente. Nosotros tenemos que tener más eficacia a la hora de definir, nos están quedando varias ocasiones y son rachas, lastimosamente el balón no entra, pero con el cuerpo técnico no hay ningún inconveniente, se viene mejorando día a día y yo creo que el equipo está enfocado sabe lo que nos estamos jugando. Tenemos equipo para estar mucho mejor en la tabla y a eso le estamos apostando”.

Finalmente, con relación a compartir camerino con grandes jugadores como Carlos Bacca, Yimmi Chará, Víctor Cantillo, entre otros, comentó: “Son excelentes jugadores, excelentes personas. Con todos me la llevo bien, siempre tratamos de hablar mucho, tratar de mejorar algunas situaciones que se presentan, saber cómo ataca mejor un jugador, cómo se le puede entregar un pase, eso es importante porque se nos facilita más encontrarnos y poder saber el compañero dónde ata el espacio y de eso se trata: día a día mejorar”.

