Aracataca y el mundo entero vive el natalicio de Gabriel García Márquez

Santa Marta

Madrugada fría y gris en el municipio de Aracataca, Magdalena, donde su ilustre hijo Gabriel García Márquez recibe en su memoria todas las algarabías de una alborada con expresiones culturales en la plaza principal y, especialmente, en el museo Casa del Telegrafista.

Es allí donde el génesis del amor de Eligio Garcia y Luisa Santiago se convirtió en parte de este mundo mágico que sirve de inspiración para generaciones enteras de todas partes del mundo, quienes llegan a tener contacto visual con este escenario que pareciera no existiera por lo que se imagina la gente.

Le puede interesar: Ya hay fecha de estreno para la novela inédita de Gabriel García Márquez

El natalicio se vive como si fuera un carnaval sin disfraz, pero todos vestidos de colores por las expresiones corporales que dejan impregnadas en sus movimientos en medio de tambores, trompetas y gargantas largas que dejan salir interminables sonidos de canto y gritos, todas en alegoría a las letras, historias, cuentos, así como entonaciones de vivencias que dejó el legado de Gago en esta parte de esta tierra.

Nunca antes había visto tan alegre a Aracataca como ahora, tan dispuesta a vivir lo que en vida no pudo o no quiso hacer son su hijo. Hoy no hay reclamaciones, solo gratitud y la sensación de las personas de querer sentirse acompañado del espíritu literario que ‘Gabo’ deja en mayúscula. .