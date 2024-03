Relato de joven inyectada en TransMilenio, aún se desconoce la identidad del responsable

En diálogos con 10 AM Hoy por Hoy, la joven que fue atacada por un hombre el día viernes 1 de marzo a plena luz del día, a eso de las 2:30 de la tarde, comentó respecto a su ataque, “me siento asustada, me siento con temor por lo que pasó, esta es una situación bastante crítica, me siento insegura hasta de salir a la calle, siento que en cualquier momento puedo pasar otra vez por esta misma situación, montarme en TransMilenio también me da mucho miedo”.

A raíz de este preocupante suceso, Danna también dijo que no sintió un resguardo por parte de este sistema de transporte ni de las autoridades.

Por otro lado, relató que esto ocurrió mientras ella se dirigía hacia su trabajo. Durante el recorrido debía hacer un transbordo en la estación Avenida Chile e indicó que en el instante en que se disponía a hacerlo, sintió que el hombre la desestabilizó con un fuerte golpe en su brazo.

Posteriormente, ella lo miró de reojo y se dirigió a otra puerta para evitar que el hombre la atacara nuevamente. En medio de lo ocurrido a ella se le cayó su bolso y procedió a revisarse varias veces el brazo para tratar de identificar que había ocurrido, ante esto indicó que vio que estaba rojo y que en ese momento no entendía muy bien que había pasado.

Cuando Danna llegó a su trabajo, revisó con más calma y se dio cuenta de que tenía un pinchazo que ya había empezado a sangrar, en ese momento la piel afectada ya denotaba un color morado.

La joven indicó que el hombre fisicamente era de piel morena, llevaba lentes, tenía barba y una camisa de cuadro, además, señaló que no era un indigente y que parecía una persona del común.

¿Le alcanzaron a inyectar alguna sustancia?

Al darse cuenta de que había sido atacada con una jeringa, Danna se dirigió inmediatamente a un centro de atención médica y la persona que la atendió le dijo que al parecer este hombre si había intentado introducirle algún componente en su sistema, sin embargo, su rápida reacción de quitarse en cuanto sintió el impacto contribuyó con que el hombre no hubiera podido introducir la sustancia en su brazo.

En los exámenes médicos que se le hicieron, incluyendo pruebas para verificar si había sido contagiada de alguna enfermedad arrojaron por ahora un resultado negativo, sin embargo, le recomendaron esperar de 2 a 6 meses para hacer los mismos chequeos nuevamente y verificar que realmente no fue infectada.

Sin embargo, es posible que esté en riesgo de adquirir alguna infección debido a que no se sabe si esa jeringa que la pinchó tenía bacterias.

¿Qué dice TransMilenio ante este caso?

La entidad no se ha pronunciado ante este hecho y Danna ha solicitado la ayuda de ellos para poder obtener las grabaciones de las cámaras y con ese material poder acudir nuevamente a la policía y tomar las medidas pertinentes. Por último, señaló su preocupación ante este tipo de situaciones y dijo que hay que alertar a otras personas para evitar que se vuelva a repetir esta situación.