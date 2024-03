¿Habrá visita de altos funcionarios del gobierno nacional al Occidente de Boyacá?

Tunja

Mucha expectativa había generado la reunión concertada entre el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya y altos funcionarios del gobierno Nacional, para discutir la problemática que se registra desde hace más de 15 días en el Occidente del departamento y lograr que se retomaran las mesas de concertación entre los diferentes actores en el territorio; sin embargo, parece que aún no se define la fecha en la que se podría dar vía libre a este tipo de diálogos.

Caracol Radio consultó a la consejera Presidencial para las Regiones, Sandra Ortíz, al término de la reunión que gestionó el gobernador en la capital del país y explicó que empezarán las acciones para articular agendas de trabajo con los altos funcionarios para lograr la visita al territorio.

“Hicimos una mesa de trabajo para revisar la situación de lo que está pasando hoy en el municipio de San Pablo de Borbur, que es el municipio más afectado con una mina que hay, muy importante, que es Fura Gems, una de las empresas más grande que hoy está exportando esmeralda; hablamos de lo que está pasando con los estériles, con las empresas, y vamos a llevar una oferta institucional (…) esta semana me voy a concentrar hablando con los ministros, ministra de Agricultura, de Comercio, de Transporte, para revisar la agenda institucional de ellos, poderlos llevar al territorio y hacer una mesa de diálogo con todos los actores”, indicó.

La funcionaria afirmó que la situación en esa zona de Boyacá es de tensión y reiteró que intentarán buscar soluciones tanto para la empresa, como para los mineros del lugar.

“Estamos muy preocupados porque está muy tensionante el tema y la empresa tiene razones obvias porque tiene su título, también las personas que están en la mina, por eso estamos haciendo un análisis para ver cómo solucionamos y no afectamos ni a la comunidad, ni en las empresas”.

Las próximas dos semanas serán determinantes para lograr definir la fecha del encuentro.

“Espero esta semana pedirles a los ministros, a todos, y saber de qué forma podemos ayudarle al Occidente, qué oferta institucional podemos llevarle directamente concreta y de acuerdo con eso, tomamos la decisión de ir al territorio; haremos lo posible para que sea lo más pronto posible, pero yo no puedo llegar al territorio si no tengo una oferta institucional clara, no quiero ir a hacer una mesa como las que se han venido haciendo y no llevar una respuesta”, afirmó.

Por su parte, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya publicó en sus redes sociales que serán retomadas las meas de diálogo en la zona: