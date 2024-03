El Pulso del Fútbol, 5 de marzo de 2024

AME5508. GUARNE (COLOMBIA), 05/03/2024.- El director técnico uruguayo Pablo Repetto (c), nuevo entrenador del Atlético Nacional, dirige un entrenamiento este martes, en la sede deportiva del equipo en Guarne, departamento de Antioquia (Colombia). Pablo Repetto fue presentado este martes como nuevo entrenador de Atlético Nacional, con el que firmó contrato hasta diciembre de 2025 para reemplazar al colombiano Jhon Jairo Bodmer. Repetto, de 49 años, dirigirá por primera vez en el fútbol colombiano y lo hará tras ser despedido hace tres semanas por Santos Laguna del fútbol mexicano ante el bajo rendimiento del equipo en el Torneo Clausura 2024. EFE/ Luis Eduardo Noriega Arboleda / Luis Eduardo Noriega Arboleda ( EFE )

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid hablaron sobre la llegada de Pablo Repetto al banquillo de Atlético Nacional. César dijo: “Fue presentado Repetto en Atlético Nacional, y me gustó que dijo que contra Bucaramanga es una final de Libertadores, porque de aquí en adelante todas son finales”. Sobre el tema Juan Felipe agregó: “Me parece una frase tribunera, porque no pienso que contra el Bucaramanga sea una final de la Libertadores, aunque si tienen la obligación de ganar los siguientes partidos”.

