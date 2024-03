“El presidente nos ha llamado a los ‘Petristas purasangre’ al Gobierno”: Gustavo Bolívar

Colombia

Previo a su posesión oficial como nuevo director del Departamento de Prosperidad Social, el exsenador y excandidato a la Alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar, habló sobre lo que significa tanto su llegada, como la de Alexander López al DNP y Carlos Carrillo a la UNGRD.

“Hay mucha expectativa en la gente, en la ciudadana, porque el presidente nos ha llamado a los que nosotros llamamos ‘Petristas purasangre’ a colaborar en el Gobierno”, dijo el excongresista desde la Casa de Nariño, donde asistió a un consejo de ministros con el resto del gabinete.

Bolívar también aprovechó para reiterar su promesa como nuevo director del DPS: “En el caso particular me han entregado una entidad muy grande, con muchos recursos, y lo único que puedo garantizar, por ahora, es que de esa entidad no se va a perder ni un solo centavo, ni un peso”.

La premisa con la que ha insistido Bolívar es que “vamos a cuidar denodadamente esos recursos para que lleguen, como lo dice la misión y la visión de la entidad, hasta los rincones más recónditos y más pobres de Colombia. Ese es mi compromiso”.

Esta misma semana se espera que los tres directores sean posesionados por el presidente Gustavo Petro, para que oficialmente puedan empezar sus labores.