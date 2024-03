“Yo no estaba en el lugar”: deportista señalado de agresión en Cúcuta

Cúcuta

En diálogo con Caracol Radio el deportista de la Liga de Fútbol Sala que estaba siendo vinculado a la polémica generada por la agresión a una joven en un establecimiento comercial, aseguró que no se trata de él, y que no se encontraba en el lugar en el momento de los hechos.

Asegura que se encontraba departiendo con amigos en otro sector de la ciudad, y fue contactado por el presunto agresor, quien bajo un presunto engaño le pidió recoger el vehículo.

“Yo no estaba en el lugar, yo no estaba en el establecimiento, yo me encontraba compartiendo con unos amigos en otro lugar, en el parqueadero de un amigo, y tiempo después fue que llegué. Me vinculan porque yo llegué a recoger el carro que habían abandonado, pero yo no me lo llevé, se lo llevaron en una grúa y me vinculan a mí por eso” dijo a Caracol Radio Ruber Bedoya, jugador de futsal.

Afirmó que se enteró de lo sucedido a la hora de llegar al lugar y al ser abordado por las personas implicadas en el hecho.

“Él me contacta y me dice que si le puedo recoger el carro porque ya está muy tomado, yo le informó que no sé manejar, y me dice que no importa, que con una grúa, y al llegar me entero de todo lo sucedido, pero yo a él sólo lo conozco por el nombre, o por cómo le dicen a él, Coki”

Esta persona sería un excompañero de equipo, con quien afirma no haber tenido contacto posterior al hecho. Solicita que no se le vincule a esta agresión y las investigaciones que se han iniciado por parte de las autoridades por la misma.

“Me da mucha vergüenza, me siento muy apenado con la muchacha, con lo que pasó, pero que no me meten a mí en problemas que no son míos, de mi parte decirle a la ciudadanía que como jugador del equipo, nunca va a suceder un acto bochornoso de esos”

Finalizó asegurando que a pesar de los esfuerzos por comunicarse con la víctima a través de redes sociales para aclarar lo sucedido, no ha sido posible.