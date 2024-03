Quintero respondió a Federico Gutiérrez por presuntos hechos de corrupción en su gobierno

Medellín

Caracol Radio le consultó al exalcalde, Daniel Quintero, sobre las denuncias que esta mañana se conocieron en 501 casos de presuntos hechos de corrupción que involucraría a su administración y él indicó que “aunque este año voy a estar por fuera de micrófonos concentrado en familia, empresa y 2026, ahí puse un trino”.

En su mensaje de la cuenta de X, Quintero Calle indicó que “El Alcalde Gutiérrez que va perdiendo el año, no ha entendido que la seguridad, las basuras y los problemas de la ciudad no se resuelven con shows mediáticos y montajes mal hechos contra la administración anterior, sino trabajando, y trabajando muy duro. Cosa que no ha hecho.”

En su mensaje agregó que “A pesar de sus esfuerzos, los del GEA, y el de las mafias corruptas que harán hasta lo imposible para sacarnos del camino, hoy me cerraron otra acusación en la Procuraduría por falta de pruebas.”

Al consultarle sobre la estrategia de Computadores Futuro y la variación en los precios de compra denunciados este lunes, Daniel Quintero dijo que: “Computadores futuro es uno de los programas más lindos realizados por nuestra administración. 120 mil niños recibieron un computador Lenovo o HP. La compra se hizo por subasta inversa, la ganaba el más barato.”

Caracol Radio también le consultó sobre la venta de mejoras en la Clínica de Saludcoop de la 80, las cuales se cobraron por la mitad del valor invertido, según las denuncias de Federico Gutiérrez. El ex alcalde dijo que “La Clínica de la 80 la recuperamos para la pandemia. No la vendimos porque no era nuestra. Nos devolvieron la plata de las mejoras, (Fue un negocio con el acompañamiento del Estado). A diferencia de corferias en la pandemia, la Clínica de la 80 hoy funciona para la ciudad”.

Sobre las denuncias del incremento en el avalúo catastral del Lote de Aguas Vivas, indicó que “Fico la recibió ´gratis´ en un negocio ilegal que obligaba a la Alcaldía a ofrecer el lote como obligación urbanística y darle el resultado de la venta al propietario inicial. Un juez declaró ilegal el negocio y se le devolvió al dueño. Se enviaron copias a la Procuraduría para investigar el caso. El lote no se compró”.

El ex mandatario distrital, Daniel Quintero se refirió sobre las denuncias presentadas ante la Fiscalía, Procuraduría, Personería y Contraloría, dijo: “A mi me parece un show mediático”.