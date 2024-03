Emergencia en estación de servicio de Ibagué

Ibagué

Un vehículo de servicio público fue consumido por una conflagración que inició en la parte delantera del automotor cuando se encontraba parqueado en la estación de servicio de la calle 60 con avenida Guabinal en la tarde del domingo.

Según Carlos Arturo Cifuentes Gaitán, conductor del vehículo tipo taxi de placas TGT 692 de Ibagué, encendió el automotor y se sintió una explosión en la parte de adelante que generó que empezaran las llamas.

“Fue algo anormal porque todos los días un prende y apaga el carro, lo cuadré luego de tanquear, fue al bañó y cuando regresé lo prendí de una vez explotó, enseguida pegó el salto, explotó y enseguida la bola de candela, las manos las tenía en el timón”, dijo Cifuentes Gaitán.

El transportador denunció que al intentar apagar las llamas los extintores de la estación de servicio no funcionaron “Me bajo a buscar los extintores, pero bomba no tiene los extintores grandes para estos casos, como se prendió de una en llamas con extintores chiquitos no sirven para esto”.

Una bomba de tiempo

“Estábamos en una bomba de tiempo, el carro estaba en los tanques de la gasolina de la bomba, no sé cómo esto no fue mayor, digo que explotó la parte delantera donde maneja poco combustible, pero donde explote la parte trasera vuela la bomba”, aseguró el conductor.

Lo que informó la Alcaldía

“No se presentaron heridos, fue atendido por nuestro Cuerpo Oficial de Bomberos, el cual nos da un reporte de pérdida total del vehículo”, indicó Jessica Salcedo, secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo.

El taxi involucrado en el hecho era de marca Hyundai de placas TGT-692 y según la unidad de la estación Jardín que atendió el suceso, el incendio habría sido causado por una fuga de gas que tenía el vehículo.

Se hace un llamado a los ciudadanos para que tengan al día sus automotores en materia técnica y mecánica. En caso de cualquier emergencia, pueden comunicarse a la línea 119, que está disponible las 24 horas de los siete días de la semana.