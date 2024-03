Play/Pause El Pulso del Fútbol, 4 de marzo de 2024 49:50 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid hablaron sobre el entrenador del América César Farías, y la conferencia de prensa posterior al partido frente a Pereira. Juan Felipe dijo: “A mí no me gusta como Farías responde en las ruedas de prensa, pero en la última conferencia le hicieron una pregunta en un tono super fuerte”. Sobre el tema César agregó: “Yo todavía confío en Farías, pero si le está yendo muy mal. Y un periodista no puede preguntar cómo hincha, y menos en la calidad de aficionado y con rabia”.

