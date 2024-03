El “agarrón” entre líderes petristas y del partido Verde en Santander

Bucaramanga

Uno de los más connotados líderes universitarios de Bucaramanga, Andrés Parra, muy cercano al petrismo salió a controvertir en X una declaración de Ferley Sierra, excandidato a la gobernación de Santander y exdiputado a la asamblea. El hecho ocurrió luego que el aspirante al primer cargo del departamento hiciera una crítica al gobierno nacional en redes sociales.

“Llega el punto en el que uno no sabe qué es peor, si el Uribismo o el Petrismo. Cuesta creer que estemos condenados a elegir solo entre esas dos opciones”, había escrito en X el excandidato a la gobernación. Parra le contestó: “Los votos que se apañaron de muchos incautos que pensaron que usted y Carlos eran los candidatos del Pacto en Santander, hoy queda más que claro que ustedes son el uribismo disfrazado, lo que se conoce como la Tercera Fuerza. Odian a Gustavo Petro y al proyecto del Cambio se les cayó la mascara”.

Claro nosotros teníamos candidato propio en la Colombia Humana se llama LUIS RANGEL. Además usted dijo que en Santander que el pacto le restaba por que este departamento es de derecha y que por cuestiones electorales a usted le suma mas el #URIBISMO y #JP Hernández. QUE a propósito USTED APOYO AL SENADO. ya es hora que usted diga de frente que usted es uribista pintado de verde al igual que sus compañeros acá le dejo @ChumiCastaneda apoyando a su senador pero allá van al concejo a montarlas de alternos.

La reacción de Ferley Sierra no se hizo esperar; el diputado escribió: “Ni idea de qué habla, no me interesa adjudicarme nada del pacto, que por cierto, ya va siendo hora de que dejen claro que en Santander apoyaron fue a Mantilla, yo no me senté a negociar mermelada con nadie. Dejo claro también que mis logros de control político contra la corrupción los logré sin ningún tipo de apoyo del pacto, y en algunos casos, hasta enfrentándome a sus representantes, que justificaron agazapadamente la corrupción”.