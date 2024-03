“No voy a permitir que se roben un pesito”: Gustavo Bolívar sobre su llegada al DPS

Colombia

El exsenador Gustavo Bolivar se pronunció en redes sociales sobre su llegada a la dirección de Prosperidad Social. Agradeció el nombramiento y señaló que el presidente Gustavo Petro le ha confiado una de las entidades más grandes del Estado colombiano.

“Esto para mí, obviamente, es un gran honor porque refleja la confianza que tiene el presidente en mí, pero también me acarrea una enorme responsabilidad. La principal, y es por lo que estoy yo en la política, la transparencia. No voy a permitir que se roben un pesito, ni un centavo, de Prosperidad Social. ¿Se puede colar? Se pueden, como siempre, y al presidente Petro también se le ha colado uno que otro ladronzuelo, pero los pillamos y los echamos, y los judicializamos”, aseguró Bolívar.

Bolívar, quien se posesionaría el próximo martes 05 de marzo, aseguró que hará una gestión eficiente y que se rodeará de personas con conocimiento técnico. Además señaló que el manejo de Prosperidad Social será público y transparente.

“Voy a hacer que todas las reuniones que haga sean públicas, todos ustedes van a saber quién entra al DPS y a qué entra. Y segundo, voy a transmitir en vivo todas las reuniones, quien llegue al DPS debe saber que está en cámara, que ustedes los colombianos lo están viendo, porque de esa manera los disuadimos de que lleguen a hacer allá a ofrecer comisiones”.

También le respondió a quienes han señalado que él no tiene el perfil para manejar esa entidad: “a mis detractores que están sufriendo mucho, los veo con úlcera por ahí, que tranquilos, que me dejen trabajar que en poco tiempo les doy resultados, yo me he especializado en tapar bocas a lo largo de mi vida y esta no va a ser la excepción”.

En las últimas el presidente Gustavo Petro defendió el nombramiento de Gustavo Bolívar. Aseguró que es garantía de transparencia.