Nairo Quintana: “El cariño de la gente siempre ha sido muy lindo”

Nairo Quintana (Photo by Maximiliano Blanco/Getty Images) / Maximiliano Blanco

Nairo Quintana, uno de los ciclistas más importantes en la historia de Colombia, expresó su agradecimiento con los aficionados del país tras sus primeras competencias en el regreso a la bicicleta en este 2024. En diálogo con el Diario AS Colombia, Nairo habló de sus próximas competencias como profesional.

Nairo, fácilmente el pedalista del país que genera más cariño entre los aficionados colombianos, en el país y en el mundo, al respecto, el campeón del Giro de Italia 2014 y de la Vuelta a España 2016 respondió corto y conciso, “Soy lo que soy”.

Sobre la visita del Movistar para el Tour Colombia y la preparación para la temporada europea, reveló: “Estaban sorprendidos por la gente, la calidez de la gente, cuando llegaron a nuestro parche les ofrecimos la comida, les encantaron las frutas, las arepas boyacenses, la arepa con huevo y ellos pensaron que era un recibimiento. Pero luego se dieron cuenta de que eso era normal, de que acá siempre se come así, rico y de buena calidad y eso es Colombia. Luego fuimos a las diferentes rutas, a 3 mil metros, 3.200 metros y fuimos a conocer el valle por la parte de Busbanzá y teníamos que hacer solo dos horas y bueno, me emocioné y los llevé a hacer 100 kilómetros que luego me querían matar”, sentenció Quintana.

El trato de la gente hacia él y su equipo, “El cariño de la gente siempre ha sido muy lindo y eso siempre lo han transmitido a los que vienen, ellos se sienten muy acogidos. También muy queridos y pues nuestro patrocinador que siempre ha estado presente, la gente lo lleva en el corazón de cierta manera, porque hemos tenido los triunfos más representativos”.

“Estamos empezando con los equipos de trabajo para ayudar a los jóvenes de Colombia a cambiar estilos de vida, que sean sanos, saludables a través del deporte y de la educación”, añadió.

¿Cree que si vale la pena pedalear por Colombia?

“Claro que sí. Es nuestro país. Yo digo que el paraíso de una persona es donde nació, donde se siente bien y este es nuestro paraíso y si no somos nosotros quienes trabajamos y quienes le echamos ganas para que siga hacia adelante, nadie lo va a hacer. Vale la pena seguir trabajando y por los jóvenes que, finalmente, son los que van a ser el futuro y quienes van a ayudar a otros jóvenes y a nosotros cuando seamos viejos. Poderlos educar, llevarles una buena estructura educacional a través del deporte y la educación, que son los dos pilares para ser buenas personas”.

¿Qué carreras va a correr antes del Giro?

“Vuelta a Cataluña, País Vasco, carreras que conozco muy bien. Después de País Vasco valoraremos si regreso a Colombia para aprovechar la altitud de nuestro país para antes de llegar al Giro de Italia o si, al contrario, estaré haciendo concentración y altitud en Europa con el equipo”