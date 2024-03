Deportista cucuteño involucrado al parecer en un caso de agresión en contra de una joven

Cúcuta

Hasta instancias legales llegará el caso relacionado a una agresión ocurrida en un establecimiento comercial en las últimas horas en las que un deportista de La Liga de Futbol Sala habría cometido contra una joven.

La víctima, Alejandra Quiñonez, se encuentra en una clínica privada siendo atendida por las lesiones que le provocó la golpiza protagonizada al parecer por el deportista y su compañera sentimental.

A través de una publicación en la red social Instagram la joven explicó que el hecho se presentó cuando se encontraba en un establecimiento nocturno en la Avenida del Río, detallando que “llegaron unos muchachos con sus novias y un perrito, una muchacha se acerca a la barra pide algo y saluda al perrito en la cabeza y le dice “firulais” renombre que se le da a todos los animales cuando no se les sabe el nombre, los dueños del perro se indignaron porque furulais es apodo de perros de pobres”.

A partir de ese momento empezó una serie de situaciones que incluso comprometieron la comodidad de la joven en establecimiento comercial, pero lo más grave vino después cuando “el tipo empieza a insultar, yo me giro, y veo que es como conmigo y sin mediar palabras el tipo me empuja y su novia muy amablemente me golpea, me aruña la cara, me agarra del pelo y me tiene mientras el valiente novio me golpea, me da puños en los senos, costillas, espalda, cabeza cuello, cara, mi prima se mete y también la agarran a golpes”.

El abogado José Ernesto Jaimes Chía en diálogo con Caracol Radio comentó que “teniendo en cuenta que nuestro equipo de trabajo hay un familiar de la víctima, nos da la referencia de lo que sucedió el día de ayer en un establecimiento nocturno, en donde presuntamente, una persona importante desde el punto de vista deportivo acá de Norte de Santander, de manera brutal, sin ninguna justificación agrede, golpeando salvajemente a una joven, simplemente por un acto de intolerancia. Hoy se reprocha desde el punto de vista jurídico, social y personal la agresión que ejecutaron en contra de la joven Alejandra Quiñonez”.

El jurista señaló que han avanzado en algunas investigaciones en las que se conoció que el presunto agresor “pertenece directamente a la Liga de Futbol, específicamente Futsal, representa al equipo del Cúcuta y créame que se reprocha que personas que estén representando nuestra hermosa ciudad tengan estos actos de intolerancia y más en contra de la mujer”.

Recalcó que esta es una acción que va en contra de la ley 599 del 2000. Se reunirán este lunes los expertos para identificar todos los delitos que se cometieron en contra de la joven.

Manifestó que tienen los videos de la agresión, fotografías y material con el que él, junto al abogado Jhoan Sebastián Hernández, tomarán el caso para que el responsable de este hecho comparezca ante la justicia.