Con honores Policía despidió a patrullero que falleció por cáncer en Bolívar

Cartagena

Con un sentido y merecido homenaje, fue despedido el patrullero Jhon Jairo Olmos Agámez. Sus compañeros, amigos y familiares, fueron testigos de este emotivo momento que, entre lágrimas y sonrisas, recordaron a este gran ser humano, gran amigo y gran Policía, que se despidió de este mundo terrenal.

El Patrullero Jhon Jairo Olmos deja un vacío irreparable en el corazón de todo un Comando de Policía que lo acogió, y de una Institución que perdió a un gran hombre hecho a pulso, honor y orgullo por su vocación de servicio, donde lo demostró durante sus más de 16 años siendo miembro de la Policía Nacional.

“Hoy lamentamos la partida de este gran hombre, que se ha ganado los méritos de quienes lo acompañaron, por brotar humildad, perseverancia y tenacidad en cada etapa de su vida. Un hombre que, a sus 39 años, luchó contra un cáncer, pero que las fuerzas no le alcanzaron para seguir batallando y ganarle la partida a esta penosa enfermedad”, aseguró la institución.

Durante la ceremonia, se llevó a cabo una misa en la capilla del cementerio Jardines de Cartagena. Allí, sus amigos, familiares y compañeros Policías, oraron para que su alma sea recibida en el reino de Dios pero, sobre todo, que le diera fuerza a sus familiares, en especial a su esposa Ana Milena Puello, a su hijo Juan Andrés Olmos Puello y a su madre Gladys Agámez, para encontrar paz en su corazón y regocijo con el señor en su dolor.

De manos del coronel Alejandro Reyes Ramírez comandante del Departamento de Policía Bolívar, se le hizo entrega a la madre del Patrullero Olmos la bandera de Colombia que arropó el féretro, a la esposa la fotografía que acompaño la ceremonia, y a su pequeño hijo el Kepi de la Policía Nacional.

“Lo recuerdo con la misma alegría y la sonrisa única que tenía, una sonrisa jocosa y siempre fue así, desde nuestra infancia hasta ahora cuando nos veíamos, nos saludamos como hermanos” señaló Omar Valdelamar, amigo de infancia.

“Era un hombre noble, con un corazón hermoso, buen amigo, un buen hijo. De mis anécdotas con Jhon Jairo tengo una vez que me quedé sin empleo y me dispuse a vender galletas. Iba por la calle y pase por el comando de Policía de Blas de Lezo, me vio y me llamó. Y con sus compañeros, le dio un paquete a cada uno para que me colaboraran y gracias a él vendí todas mis galletas” así lo recuerda Aura Otero, amiga de infancia.

El Mayor Orlando Carvajalino Mendoza, jefe de la oficina de Tecnología de la Información y telecomunicaciones tenía a su cargo a Jhon Jairo Olmos y lo recuerda como una persona muy proactiva, trabajadora, siempre dispuesto a trabajar, nunca se quejaba siempre solucionaba. Era uno de los líderes para que todo mejorara en la oficina. “Olmos, no te preocupes, en la vida hay personas que tal vez tiene situaciones peores que nosotros, y por lo menos tú, tienes una luz de esperanza” fue la última frase que el mayor le expresó a Olmos la última vez que lo visitó.

“El compañero Olmos era un hombre prolífico, en todos sus campos de tecnología e información, en su técnica sobresalía, y la verdad es triste tenerlo hoy que acompañarlo en su última morada, un hombre valioso para la Institución. Nunca se negaba a nada, siempre era dispuesto, un “no” no estaba en su diccionario y siempre estaba atento, dispuesto para todo” así lo recuerda el comisario José Gregorio Meléndez Cortés, comisario del Departamento de Policía Bolívar.