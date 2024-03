Al exconcejal Cortés lo condenan anticipadamente sin una sentencia: abogado defensor

Manizales

Después de que se conociera que la Gobernación de Caldas, nombró en la Oficina de Control Disciplinario al exconcejal de Manizales, Víctor Hugo Cortés, quien está siendo investigado por el presunto abuso sexual a un menor de 14 años, el abogado defensor, César Augusto López, salió en su defensa manifestando que su prohijado goza de presunción de inocencia y que no se le puede condenar anticipadamente sin que haya una sentencia por parte de un juez de la República.

En entrevista realizada por Caracol Radio, es manifestó, “se ha estado adelantando lo que se llama un juicio paralelo al doctor Víctor Hugo Cortés Carrillo, pero lo están condenado anticipadamente; en verdad lo que está presentando es un linchamiento mediático francamente.”

“La audiencia de juicio oral se celebrará del 7 al 12 de octubre del presente año, en el cual ese día se debate a fondo la responsabilidad o no del supuesto hecho punible que se le atribuye; yo tengo una estrategia defensiva, tenemos una prueba importante y confiamos en estas diligencias controvertir contundentemente la hipótesis acusatoria del ente acusador porque la última palabra no es de la Fiscalía, la última palabra la va a tener un juez, si es el caso el tribunal o la Corte Suprema Justicia. Apenas se cumplió con la fase preparatoria, pero juicio no ha habido y obviamente el señor Cortés Carrillo está amparado por la presunción de inocencia.”

Agregó que, no le extraña el nombramiento que le hizo el gobernador Henry Gutiérrez, porque fue claro en decir, su defendido no ha sido condenado y que por tanto no existen inhabilidades ni incompatibilidades.

“En este país son cientos y tal vez miles de personas que están en cargos públicos pese a estar enjuiciados o imputados, incluso acusados y hasta sentenciados. Lo hay que dejar claro es que mientras no haya una sentencia en firme, no se produce lo anteriormente dicho, esa es la realidad en este caso.”

“Reitero, es que en el sistema acusatorio la prueba válida se practica es en el juicio oral, lo que tiene la Fiscalía en este momento se llaman elementos materiales probatorios que no son prueba en sentido judicial”, mencionó el profesional del Derecho.

