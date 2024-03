¿A qué se debe la búsqueda constante de espiritualidad?

En Hora20 hablamos de espiritualidad. Una conversación sobre las necesidades del lenguaje espiritual, la búsqueda de respuestas en la religión, en el esoterismo, en la autoayuda y en la superación. El análisis a las causas de estos fenómenos, del interés por leer algo que nos llene, de escuchar algo que nos dé paz y de acudir a diversas herramientas para suplir lo que podrían ser vacíos o calmar la incertidumbre. Se debatió sobre la religión, la fe, el creer en algo y en la búsqueda constante de lo espiritual.

Desde el inicio de la humanidad la búsqueda de respuestas ha sido una constante, la religión, una forma de aferrarnos y de explicarnos lo que para muchos resulta inexplicable y poco razonable, ha cumplido ya por vario siglos ese papel de respondernos lo que no podríamos responder lógicamente. En Colombia, por ejemplo, según la encuesta de Cultura Política del Dane al 2021 el 78% de los colombianos se consideran católicos, el 7,5% no cree que nada, el 5,5 es evangélicos, el 4,1 protestante y el 0,8% pertenece al islam, budismo, hinduismo o taoísmo. Sin embargo, la prioridad de la religión ha cambiado, para el 67% de los colombianos es muy importante según la medición del 2021, solo dos años antes, en 2019 era 7,1 puntos porcentuales más arriba. Según Ipsos en una encuesta realizada en 26 países, los colombianos en un 89% dicen que creer en Dios les ayuda de algún modo en los momentos de crisis.

Más allá de la religión, la búsqueda del lenguaje espiritual ha trascendido y son muchas las opciones que tenemos las personas, así seamos creyentes de un dios, de acudir a otras herramientas para el espíritu, en medio de lo que podríamos llamar la crisis de la espiritualidad o de las necesidades espíritu: el yoga, la práctica del esoterismo como el tarot, la astrología o los chacras, también están los ángeles o la limpieza del aura.

Algunos encuentran respuestas en los Hábitos atómicos, otros prefieren explorar ser parte del Club de las cinco de la mañana, mientras que otros buscan en Encontrar su persona vitamina o leer Cómo hacer para que te pasen cosas buenas... al tiempo, otros buscan explorar a través de Este dolor no es mío. En el 2023 según la Cámara Colombiana del Libro, de los 25 libros más leídos, al menos 16 estaban relacionados con superación personal, nada nuevo, por ahora. El podcast, un medio que toma cada vez más fuerza es otro espacio para el “estilo de vida, según Spotify cuatro de los 10 podcast más escuchados están relacionados con espiritualidad, desarrollo personal, salud mental o psicología.

La pandemia o la intención que se quiso vender de que todos podíamos ser mejores a partir de una experiencia que nos afectó como colectivo o La sociedad del cansancio que aborda Byung Chul Han en uno de sus libros podrían ser algunas explicaciones de este ánimo o en su defecto, moda, de acudir a la estabilidad de lo espiritual, también entendida como una forma de saciar la incertidumbre.

Lo que dicen los panelistas

Laura León, psicóloga, terapeuta familiar e individual, resaltó que la búsqueda espiritual no es necesariamente el producto de una crisis, “estaría de acuerdo en que se refiere más a un despertar del yo, que deja de entender la espiritualidad como algo exterior y más bien la materialidad, en ese sentido, estamos en un momento del desarrollo interesante del ser humano”. Detalló que la religión tradicional no está teniendo el lenguaje que se necesita para interpretar esas necesidades desde una perspectiva más individual, “veces no aprendemos a narrar las emociones, entender qué pasa dentro de nosotros y cómo lo podemos sacar; cuesta trabajo verlas y entenderlas, las emociones permanecen en el cuerpo y se manifiestan a modo de dolencia, de malestar en el cuerpo, pero que refiere a un malestar que puede ser espiritual o mental”.

Manifestó que a veces hay mala comprensión del positivismo que mal entendido lleva al adormilamiento aburridor donde todo es bonito, “se convierte en una imposición a una forma de ver la vida”.

Para Carolina Sanín, escritora y columnista, hoy no hay una mayor búsqueda espiritual de la que ha habido antes, “hay más exposición, se ha descentralizado y se ha desprendido una búsqueda espiritual y el sentimiento religioso que es inseparable de la civilización humana”. Manifestó que no hay una civilización humana sin sentimiento religioso porque obedece a la necesidad de un vínculo con el no morir y la ansiedad provocada de que morimos, “hay doble papel de consuelo y esperanza y se le ha quitado a la religión o el catolicismo porque ha perdido ese papel en estas sociedades especialmente porque se aleja de la imaginación; la iglesia se ha alejado de lo intelectual y se ha desligado del arte, a lo que estuvo ligado en otros momentos”.

Sobre el miedo al dolor y la espiritualidad, dijo que le tememos al dolor porque el dolor duele y al desgarramiento porque duele y por eso le tememos al apego, “esa moral del desapego que tiene que ver con la moral de la positividad, de que eso sí es extraño frente a otras espiritualidades”, incluso, comentó que el sufrimiento tan humano el bienestar. Sobre la forma como se enfrenta el dolor, dijo que una actitud positiva es la valentía, “no es solo decir que toda va a estar bien, la esperanza se defrauda y puede ser peor que mejor, la aceptación del mundo tal como es, es la actitud más positiva del mundo y está en todas las religiones”.

Cristina Montana, médico y cirujano especializado en Medicina Vibracional, Homeopatía, Acupuntura, Medicina Estética Biológica, Medicina Ayurvédica y Terapia con Ángeles y conferencista en temas de bienestar, explicó que la visión holística de las medicinas de oriente nos pone en primer plano el autoconocimiento y el viaje interior del paciente responsabilizándose de la salud, “lo que llamamos nosotros salud, para ellos es equilibrio y es armonía en el cuerpo físico, mental y espiritual”, pues manifestó que consiste en estar siempre buscando un nivel que genere mayor armonía y bienestar, “son útiles para la evolución de la humanidad y del planeta, es una visión individual que se proyecta a lo colectivo”.

Detalló que es fundamental comprender que la espiritualidad está conectada con la emocionalidad y el cuerpo físico, “que al final nos muestra con un síntoma o una enfermedad que debemos seguir trabajando y ver dónde estamos bloqueados en esa búsqueda de bienestar integral”.

También resaltó que orden real de conectar mente-cuerpo-espíritu tiene que ver con la búsqueda de una vía intermedia, “la felicidad extrema es un desequilibrio cuando la rabia es profunda, la búsqueda real no es sino la de encontrar desde su propio interior esas herramientas que ayudan a comprenderme o transitar la vida y moverme entre las polaridades”.

El padre Uriel Salas, teólogo y profesor de la Pontificia Universidad Javeriana, explicó que el asunto de la religiosidad y la espiritualidad están desde el origen de la humanidad, “que haya más búsqueda espiritual ahora porque estamos en crisis es tautológico, es la búsqueda que hacemos desde la crisis”, en ese sentido, comentó que se describe una crisis que siempre ha vivido el ser humano, “cada época tiene una crisis diferente y eso determina búsquedas espirituales que la religión católica o el cristianismo, pueden haber perdido espacio y eso tiene muchos factores”.

Dentro de los factores que explicó, está el grado de autonomía que adquiere el ser humano, “la civilización se abre y eso me parece fantástico porque hay espacios de diálogo, de construcción y la búsqueda espiritual, entonces estaría en ese saber actualizar aquello que viene de la religión antigua”. De hecho, fue claro en decir que el catolicismo que tenemos no es el que se recibió de España, sino que tiene matices criollos e indígenas, “tenemos que ver cómo ha evolucionado la espiritualidad más allá de la religión”.