“Vimos el video y no le dimos importancia”: dueño de la perrita supuestamente abandonada

Apareció el dueño de la perrita que fue grabada en video persiguiendo una camioneta en la carretera de Curos - Piedecuesta. Dijo que no fue abadonada y estaba corriendo detrás del vehículo de su vecino.

Diego Carreño rescató a Kira hace tres años y desde ese entonces la tiene en una parcela ubicada en la vereda El Mansito en Piedecuesta.

“En este caso se salió y el vecino iba de camino. Cuando él la vio me llamó. No sé en que momento fue. La verdad ya la había visto y pensó que se iba a devolver. Nos vimos mas abajo de la estación de Policía y la recogí”, dijo Carreñó, quién agregó que ha comprado algunos elementos para evitar que se salga de la parcela.

El video del momento en el que Kira corría detrás de la camioneta Chevrolet generó todo tipo de rechazo en redes sociales, pues quedó grabado el momento en el que varios vehículos casi accidentan a la perrita en plena carreta nacional.

“Obviamente uno queda asombrado. Casi me la mata una mula. La verdad cuando vimos el video en primera instancia no le dimos importancia”. Explicó que en ocasiones a él le ha pasado lo mismo y le toca devolverse para que no lo persiga.

Asimismo dijo que su mascota conoce a los vecinos ya que ellos han jugado con ella, motivo por lo que tal vez Kira emprendió la peligrosa persecución. En sus redes sociales compartió un video mostrándo que se encontraba bien.

