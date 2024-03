“Llegada de Mancuso no puede ser para vengarse”: Roy Barreras en Congreso de Fedemunicipios

Cartagena

Desde el Congreso Nacional de Municipios (Fedemunicipios), el embajador de Colombia para Reino Unido, Roy Barreras, se refirió al retorno al país por parte del excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) Salvatore Mancuso.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El líder político y hoy diplomático destacó el regreso del exjefe paramilitar, y calificó su llegada al país como un hecho para conocer la verdad.

¡Despegue histórico! Gobernador Yamil Arana anuncia apertura de ruta aérea Medellín–Mompox

“Yo no espero ni nadie que Mancuso venga con ánimo de venganza, ni a perjudicar a nadie, sino a decir la verdad y a garantizar la no repetición es la es la principal tarea. Mancuso tiene que mucho aportar en materia de verdad, pero también tiene un mensaje claro su sola presencia cualquier miembro del estado: senador, gobernador, alcalde, que tenga complicidad con grupos criminales, empeora la violencia, y eso termina en desangre, no se puede hacer ningún trato con la mafia, se gobierna con el pueblo y no con las organizaciones criminales”, expresó Barreras.

Por otro lado Barreras también defendió el nombramiento de Laura Sarabia en el Dapre, y la definió como una joven profesional que no nació apadrinada ni con privilegios.

“El ejercicio público en Colombia tiene tantas dificultades que aquel que levanta la cabeza, le tiran piedras, pero en lo que a mi como colombiano puede observar: cuál es el pecado de Laura Sarabia? que fue víctima de un robo o quizá un montaje, no hay nada en el ejercicio profesional de Laura que le impida hacer lo que está haciendo, que es servirle a Colombia con una abnegación enorme, Laura trabaja más de 20 horas al día”, agregó el representante del Gobierno Petro.