En Bucaramanga el presidente del Concejo denunció recibir amenazas en su contra

En medio de la clausura del primer periodo de sesiones ordinarias en el Concejo de Bucaramanga, el presidente de la corporación, Yesid Bello, denunció amenazas en su contra y de la de su familia, rechazó estos mensajes y confirmó que ya están en conocimiento de las autoridades.

“Un concejal cuando le llega una información de que van a atentar contra la familia, los amigos, sus padres, de verdad es una alerta y desde el Concejo he sido garantista y ya le he informado a las autoridades porque el concejo lo que hace es control político y proponer por el bien de la ciudad, no entiendo que le pasa a la comunidad”, señaló el presidente.

Dijo que al igual que él, varios de los concejales también han denunciado este tiepo de amenazas, “me han dicho que me van a matar, que van a matar a mi familia, me preocupa esa situación”. Aseguró que la Policía ya tiene conocimiento de estas denuncias y se le está brindando el plan padrino de las autoridades.

El cabildante explicó que desde hace 5 días recibió estos mensajes amenazantes y de inmediato se alertó a las diferentes autoridades para que se garantice su seguridad y la de su familia. Ya se activó el protocolo y están a la espera de lo que responda la Unidad de Protección Nacional para el acompañamiento.