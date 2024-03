Eco parque mirador ‘Colina Iluminada del Quindío’ de Filandia reabre sus puertas

Armenia

Este sábado 2 de marzo se reabre el eco parque mirador ‘Colina Iluminada del Quindío’ del municipio de Filandia, más conocido por su mirador, luego de la remodelación a la que fue sometido durante aproximadamente tres meses.

La obra fue financiada con recursos del Gobierno del Quindío y la Alcaldía municipal, que aportaron aproximadamente $400 y $476 millones respectivamente, para un total del proyecto de $876 millones de pesos.

Los trabajos incluyeron obras de reposición de elementos de madera deteriorados, construcción de red eléctrica y contra incendios, y reposición y mantenimiento de cubierta. Adicionalmente, se construyó e instaló la red de luminarias a lo largo de los senderos que comunican la taquilla de entrada con la torre del mirador.

El alcalde de Filandia, Duberney Pareja Giraldo en diálogo con Caracol Radio manifestó que desde mañana sábado el mirador funcionará también en la noche con lo que se convertirá en un atractivo más para la localidad, además anunció que entre meses el mirador tendrá una atracción adicional.

Alcalde de Filandia, Duberney Pareja en los estudios de Caracol Radio Armenia. Foto Cortesía Diego Hache Ampliar

El mandatario agregó “el mirador es un icono turístico muy importante para el departamento del Quindío y en estos momentos para Colombia, la verdad es que encontramos un mirador abandonado, que no estaba bien cuidado, el mirador estaba maltratado, el mirador producía plata, pero no se le metía plata y gracias a Dios con esta inversión que se acaba de realizar, no la hice en este gobierno también tengo que ser claro, pero si intervine en su ejecución y en su vigilancia, supervisión y control y pudimos lograr que los contratistas terminaran de buena manera esta obra y que por fin una hora se entregara a satisfacción en Colombia que usted sabe que se vuelven elefantes blancos.

Mirador nocturno

Veníamos cubriendo hasta las 6 de la tarde, Ya quedamos abriendo de noche para darle vida al municipio, obviamente tenemos implementado las contingencias y el manejo de la seguridad de la tranquilidad por parte de las autoridades de policía y obviamente de la primera autoridad del municipio, claro, antes era un mirador para ver los paisajes en el día ahorita podemos ver los iluminaciones claro en la noche que eso también es atractivo porque además los municipios de noche como Filandia que es tan lindo.

Nuevo atractivo para el mirador

Próximamente tendremos una atracción turística adicional que queda en inmersa en el ingreso al mirador y que la idea es competir de una manera sana una manera eficiente sustentable y sostenible en el tiempo y la innovación la está utilizando todos los municipios de Colombia y todos han visto que el turismo se volvió una fuente importante de ingresos, pero hemos adquirido un potencial turístico que hoy es envidiado y entonces la innovación es la que nos hace despertar y Filandia no se puede quedar atrás, Yo creo que en dos tres meses estamos terminando, ya tenemos una terraza realizada, pero usted sabe que en temas contratación pública tenemos que tener el certificado disponible presupuestal tenemos que montar la contratación es un trabajo especializado porque es un juego, es un juego atractivo que tiene que quedar con toda la seguridad es que obviamente no desentona con el mirador para nada, pero entra a competirle directamente al parque del café, nosotros no tenemos montaña rusa, nosotros no tenemos ríos de agua como ellos los hicieron, no tenemos tren, pero vamos a tener Tren Eléctrico vamos a tener todo amarrado al mirador, va a ser un centro ecológico porque vamos a interactuar con los animales dentro del parque el ingreso quedara en 15.000 pesos, pero va a tener una atracción.

¿Qué se encontrará en el mirador de Filandia?

En estos momentos ya usted encuentra allá donde tomarse fotos en el helicóptero de Francia Márquez, tenemos las alas que son famosísimas, las partes del mundo tenemos el girasol, tenemos la foto en el mirador, tenemos las fotos, con las hormigas es el único mirador con hormiguero, vamos a tener los animalitos, los mini pig caminando por todas partes.

