Críticas a exdirector del DNP por “activimismo” en consejos de ministros

Cartagena

En Cartagena el Ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, cuestionó al exdirector del DNP, Jorge Iván González, asegurando que las críticas debieron ser cuando era parte del Gobierno.

Para Velasco la posición del exfuncionario sobre el supuesto mal ambiente en los consejos de ministros, solo se vino a conocer 18 meses después de integrar el gabinete que lidera Gustavo Petro.

“Respeto el criterio de Jorge Iván, me preocupa que se haya demorado 18 meses en darse cuenta, porque él estuvo 18 meses en ese consejo de ministros y debió decirlo en ese momento no cuando sale. A mí no me parece, al menos elegante, que las críticas que debieron hacerse en el interior de un espacio deliberativo como era el consejo de ministro se quiera hacer ahora que no está”, manifestó Velasco.

Así mismo indicó que la mayoría de compañeros que tuvo González, comenzaron con él este periodo presidencial.