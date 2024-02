Oficial: Yony González cambia de equipo en Brasil, es nuevo jugador del Atlético Goianense

ESSA FOI TÃO RÁPIDA QUE NEM O @venecasagrande VIU CHEGAR! YONY 'SPEEDY' GONZALEZ É DO DRAGÃO! ⚡⚡⚡



O Atlético Goianiense acertou a contratação do colombiano Yony Gonzalez (29 anos). O atacante se destacou no Fluminense, além de Corinthians, Portimonense-POR, Junior… pic.twitter.com/zLHLCZF6PI