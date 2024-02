En Pitalito piden al INPEC, la resocialización y rehabilitación de privados de la libertad

Neiva

El mandatario local Yider Luna, en encuentro con funcionarios del INPEC, pidió que se tomen otras medidas ara poder sostenibles estos centros penitenciarios especialmente el del municipio de Pitalito. Se requieren de distintas estrategias para la resocialización de los reclusos, mediante labores comunitarias.

El alcalde del municipio Yider Luna, afirmo que “no me parece justo que no tengamos comedores comunitarios para los abuelos, pero si para que se mantengan los internos, recibiendo personas del Putumayo, por lo que se genera un posible hacinamiento en cuanto a capacidad instalada, si ellos trabajan en su propio sostenimiento y se rehabilitan saldrán a servir a la sociedad”.

Los temas de hacinamiento e infraestructura, salud, alimentación es precario en el penal de esta localidad, se requiere de una inversión jugosa para poder sostener el penal que cada día se ve más afectado por los temas ya mencionados. A esto se suma que cada día envían detenidos de todos los rincones del Huila y Putumayo son mirar la capacidad que tiene el centro penitenciario para albergar a esta población.

También se hizo un llamado a los proveedores de alimentos que cancelen las compromisos adquiridos con los pequeños comerciantes que suministran los alimentos a esta población carcelaria.