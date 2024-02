Con chalecos verdes, buscan prevenir y mitigar el consumo de drogas en la Uniquindío

Armenia

Psicólogos y profesionales de la salud mental de bienestar institucional de la universidad del Quindío recorren los salones de clases y todos los espacios, culturales y deportivos con los chalecos verdes con lo que buscan prevenir, mitigar y disminuir el consumo de sustancias alucinógenas en los estudiantes de todas las modalidades.

En Caracol Radio Armenia hablamos con el psicólogo clínico y social Sergio Iván Vallejo Rincón que es uno de los profesionales que lideran este programa dentro de la institución de educación superior ante el alto consumo de estupefacientes.

Sergio explicó “hay un trabajo muy importante que viene haciendo Bienestar Institucional con un programa que se denomina chalecos verdes digamos una un emblema, pues es un color institucional, por la Universidad, entonces el trabajo que se hace en dos frentes, uno que va a ser un eje de prevención en consumo donde se va a fortalecer todos los componentes de una salud mental y emocional, gestión de emociones, actividad física, resiliencia autoestima, relaciones familiares, vínculos afectivos relaciones de pareja todo lo que se configuran prevención”

Y agregó “el otro eje es la mitigación cuando hablamos de mitigación se hace referencia a reducción de riesgos y las condiciones que nos da a entender de que el consumo de sustancias psicoactivas ya está establecido y entonces como ya se ha establecido entonces qué podemos hacer nosotros para establecer condiciones de protección y nos hacemos la pregunta de ¿si es posible que podamos tener una un consumo responsable funcional y conscientes de una sustancia psicoactivas? la respuesta es sí, pero bajo ciertos elementos.

Preguntas

¿Cómo está la salud emocional de la persona que es consumidor activo de sustancias psicoactivas?,

¿Qué tipo de sustancias psicoactiva consume, cuál es su hábito de consumo? ¿Cómo es su forma de consumo su frecuencia? ¿Cuál es la razón fundamental por la que consume, si hay algún componente psicológico y emocional o alguna necesidad en concreto?

¿Suple o se acompaña a través de un consumo de distancia psicoactivas también implica entonces reconocerás cuál es el límite que hace?

Consumo responsable o consumo problemático de drogas

El psicólogo señaló “hay que determinar el tipo de consumir, responsable o un consumo problemático, el consumo problemático te empieza a afectar al área del desarrollo, te empieza a afectar los hábitos alimenticios, los procesos cognitivos, por ejemplo, la memoria, a corto plazo en el tema de uso problemático de cannabis, empiezas a tener problemas interpersonales con tu red inmediato, familia, pareja amistades, un consumo problemático hace que de alguna manera tu rendimiento académico disminuye”

Y por eso con Chalecos Verdes creamos todo un abanico de posibilidades y de estrategias para que la persona que decida consumir y no quiere dejar de consumir porque tiene es mayor de edad y tiene toda la libertad de hacerlo, cómo pueden disminuir el consumo regularlo o manejarlo y también como puede también su consumo que no afecte a personas que no tienen condición de consumo y que de alguna forma puede vulnerarse un poco de tema medioambiental que es lo que estaba manejando acá la universidad que estamos manejando tres frentes prevención en consumo mitigación o reducción de riesgos y daños y el proceso de convivencia, qué condiciones y garantías establecemos de convivencia para poderse abrir los acuerdos específicos para que consumo están en la Universidad del Quindío no venir otras problemáticas como las que se van generando ahorita.

Con estudiantes nuevos

Se hace este trabajo preventivo, lo más importante es que los estudiantes de primera mano sepan que hay una dependencia llamada Bienestar Institucional que tiene un abanico de servicios que va a permitir a ellos comprender que no solamente sea en la universidad haciendo un proceso de carrera, sino también en un proceso de desarrollo personal y desarrollo humano y en ese sentido al hacer esa intervención digamos preventiva se establece la ruta de consultas psicológicas, cómo podemos nosotros abordarlos para acompañar en ese proceso de que el consumo no vaya a generar obviamente pues como frustración académica y también de alguna manera protegerlos.

Intervención para los estudiantes que quieren dejar el consumo

Hay un proceso en donde cada donde los estudiantes que de alguna manera identifican que tienen un consumo problemático de una sustancia, pues entran acá por el programa hacemos un proceso de acompañamiento psicológico porque el consumo de sustancia psicoactivas pues no solamente enmascarar otras problemáticas, sino que también acompaña situaciones de depresión y ansiedad, una persona puede de alguna manera estar en un proceso en donde está replanteándose un estilo de vida que sea distinto al estar en consumo de sustancias, entonces nosotros hacemos un proceso de deshabituación que el estudiante pueda deshabituarse el consumo y en ese proceso se está vinculando a otros servicios de Bienestar Institucional recreativo deportivos, artísticos culturales y todo el abanico que hayamos que tengamos para articular de una forma como esos esa red protectora.

El equipo ZOUQ Uniquindio

Está confirmado por el equipo psicosocial:

Juan Carlos Sánchez Sánchez

Alejandro Valencia Valencia

Francisco Cifuentes Sánchez

Sergio Iván Vallejo Rincón