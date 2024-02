Tras denunciar en redes sociales un intento de violación, joven recibe atención

Cali

Recordemos la historia de Valentina Resines, quien a través de sus redes sociales dio a conocer como un hombre que es identificado como “El Mono” y según su versión se mueve entre los barrios La Flora, Chipichape, Menga y El Bosque intentó violarla.

La joven de 18 años manifestó en la grabación que el video era una forma de denuncia por intento de violación, acoso, agresión física y verbal y pidió ayuda.

Así narró el momento en el que se vio agredida cuando se dirigía a su casa “a eso de las 2:10 de la tarde, cuando un individuo conocido como el ‘Mono’ en un sector de La Flora, El Bosque y Menga, me llegó por la espalda, me pegó una cachetada e intentó forcejear conmigo para violarme”.

Finalmente, la golpeó y rompió su vestido, la aruñó en varias partes de su cuerpo y le tocó sus partes íntimas, además la amenazó con que la próxima vez no se iba a salvar, aseguró Valentina, quien ha tratado de poner una denuncia en ocasiones anteriores, pero no se la habían aceptado porque no tenía nombre y apellido de su agresor.

➡️ #LasMásLeídas 👨‍💻 | Autoridades atienden a joven mujer que denunció presunto caso de intento de violación



>>>> El presunto responsable fue reseñado como "El Mono" y permanecería en sectores como Chipichape, la Flora y el Bosque, norte de Cali



⭕️ https://t.co/m8BqJHTIYz pic.twitter.com/jX37AnoDcq — Caracol Radio Cali (@Caracol_Cali) February 27, 2024

El llamado de Valentina fue atendido por la Patrulla Púrpura, quien la escuchó y guió para hacer una denuncia formal y poder comenzar una investigación para dar con el paradero del presunto agresor, así lo aseguró la jefe de la patrulla la capitán Martha Orejuela.

“Ya instaló la denuncia a través de Fiscalía, también está siendo atendida por su EPS, trabajo social y psicología y actualmente sería un tema de investigación a través de Fiscalía para lograr dar con la captura del agresor claro”.

También, recibió el apoyo de la Secretaría de Mujer, Equidad y Género y Diversidad Sexual, resaltó la encargada de la dependencia, a secretaria Yurani Andrea Ordoñez, que se le brinda atención tanto a ella como a su familia.

“Hemos acompañado a Valentina y a su familia con el canal de psicorientación, con profesionales y psicólogos que la ayudarán a mejorar en su bienestar psicosocial”.

Invitó al mismo tiempo, la secretaria, a quienes hayan sido o estén viviendo una situación de violencia sexual a que denuncien.

Quienes deseen denunciar una agresión o violencia de género, puede hacerlo a través de la línea 318 861 15 22.