Sebastián Montoya y la ilusión de otra temporada: “Estoy muy emocionado de empezar esto”

Es cuestión de horas para que comience la temporada automovilística de Sebastián Montoya, promesa colombiana en el mundo del automovilismo, quien tendrá su segundo año en la Fórmula 3, categoría semillero. Montoya cambió de escudería y de ahora en adelante correrá con el equipo español Campos Racing.

El colombiano estuvo en una transmisión de Instagram Live de la cuenta oficial de La F3, donde tuvo un rato de compartir con los fanáticos a través de la red social. “Estoy con mucha emoción, mirar cómo nos va este año. Si les digo la verdad, la preparación ha sido muy buena y estoy muy emocionado de empezar esto. En el test estuve un poco enfermo, entonces no fue ideal. No pude dar muchas vueltas, pero ya me he ido preparando para la primera carrera y estoy bastante emocionado”, afirmó Montoya.

La temporada 2024 de la Fórmula 3 contará con un total de 10 carreras, disputadas en tres distintos continentes (Asia, Europa y Oceanía). El primer banderazo coincide justamente con el Gran Premio de Baréin de la Fórmula 1. Las próximas carreras serán:

Australia: 22 - 24 de marzo

Italia (Imola): 17-19 de mayo

Mónaco: 23 - 26 mayo

España: 21-23 junio

Austria: 28 - 30 junio

Gran Bretaña: 5 - 7 julio

Hungría: 19 - 21 julio

Bélgica: 26 - 28 julio

Italia (Monza): 30 agosto - 1 septiembre

Horarios Gran Premio de Baréin (hora Colombia)

Jueves:

Practica 1: 2:55 AM

Qualy: 8:00 AM

Viernes:

Carrera sprint: 5:15 AM

Sábado:

Carrera oficial: 4:00 AM