¿Qué está pasando con los mineros informales en Coscuez?

Tunja

Caracol Radio habló con una de las voceras de la zona y afirmó que nuevamente hay tensión en el Occidente del departamento de Boyacá, debido a “hostigamientos” que denuncian, han sufrido los mineros informales de Coscuez por parte de la multinacional Fura Gems.

“Desde hace unos 12 días para acá se ha venido presentando una nueva problemática social con hostigamientos de la Policía, de la UNIMIL (Unidad Nacional contra la Minería llegal y Antiterrorismo) que están vinculados directamente a la empresa”, relató María Eugenia Vargas.

Aseguró que ella, junto a diez voceros más, están intentando mediar en la zona, con apoyo de la comunidad, sin embargo, afirma que ya ha habido enfrentamientos y ni el gobierno nacional, ni la empresa, han querido restablecer las mesas de concertación para discutir la problemática.

“Nosotros los voceros, con la colaboración de la comunidad, hemos estado tratando de mediar la situación puesto que este año nos ha sido posible sentarnos nuevamente en las mesas de concertación y de diálogo que tenemos establecidas con el gobierno y la empresa; de igual manera, nosotros, los once voceros, estamos tratando de mediar la situación para que no se vaya a salir de control, para que las cosas se lleven en completa calma, mientras nos podemos sentar nuevamente en las mesas de concertación y de diálogo con el gobierno y con la empresa para ver cómo logramos llevar a feliz término esta problemática que se vive aquí en el Occidente de Boyacá”.

Muy tensa es la situación entre mineros informales y @furagems en Coscuez



Denuncian que completan 10 días de tensión y que han habido enfrentamientos con @PoliciaBoyaca.



Piden intervención urgente para restablecer mesas de diálogo @CarlosAmayaR @petrogustavo @DefensoriaCol pic.twitter.com/0rY6C85l8P — Caracol Radio Boyacá (@CaracolRadioTun) February 23, 2024

Manifestó que ya ha habido enfrentamientos entre uniformados de la UNIMIL y los mineros de la zona.

“Sí, la verdad, tuvimos un inconveniente fuerte con el UNIMIL en el corte – marraneras – porque la Policía, según ellos, se vieron obligados a usar gases, realmente un comunicado como tal no lo hay porque la UNIMIL no debería estar haciendo esta clase de acompañamientos a la empresa, esta clase de hostigamientos, porque nosotros en las mesas de concertación y de diálogo, en la primera mesa que se hizo aquí en el polideportivo de Santa Bárbara, de San Pablo de Borbur, dejamos claro, con el Gobierno, en una reunión con más o menos 600, 700 personas, que quedaba abolida totalmente la palabra – ilegal –, en Coscuéz no existe minería ilegal, existe minería informal porque tanto el Gobierno, como las empresas, no nos han permitido a las personas que sí queremos trabajar de una manera formal, formalizarnos”, indicó.

Dice que la situación se agrava con el paso de los días y que temen que ya no controlarla, si no hay intervención de las autoridades para empezar los diálogos, aseguró que han incumplido con dos mesas pactadas, ni el gobierno, ni la empresa, cumplieron las citas.

“Nosotros nos estamos manteniendo a fuerza de voluntad, los once voceros, desde el paro pasado que se hizo estamos unidos y hemos estado en pie de lucha frenteando situaciones, yendo a reuniones tanto la alcaldía en el empalme con el alcalde nuevo, todo lo que conlleva esta problemática social, precisamente para evitar, uno, que se rompa las mesas de concertación y de diálogo y dos, que las cosas no se vayan a ir a mayores y no se vaya a salir a control porque el Occidente de Boyacá no aguanta una guerra más, no la aguanta, el Occidente no aguanta y me parecería ilógico, absurdo y muy injusto, que un tratado de paz que ha perdurado a fuerza de voluntad de la comunidad por 33 años, el gobierno le permita una multinacional extranjera que venga a romperlo, eso sí nos tiene preocupados, nos tiene angustiados, porque como voceros ya no sabemos qué hacer”, finalizó.

Por su parte, el gobernador de Boyacá, le pidió al gobierno Nacional reanudar las mesas de diálogo lo más pronto posible.

“Hoy elevó otra alerta, y es el municipio de San Pablo de Borbur, allí tenemos un problema muy serio, el Gobierno Nacional que debe retomar la mesa, no lo ha hecho, yo he hablado con el Ministro del Interior para que se haga lo antes posible, eso se nos puede convertir en un problema muy serio”, afirmó.

“Pedirle al Gobierno Nacional que nos ayude para poder desarrollar ese diálogo lo antes posible y con toda la buena voluntad, yo creo, y digo, a las empresas Fura Gems, Minería Texas, Esmeraldas Santa Rosa que tienen títulos mineros y tienen el derecho de que el Estado les haga respetar sus títulos, que como gobernador tienen todo la garantía de parte del gobierno Departamental y estoy seguro del Nacional, de que sean respetados sus derechos adquiridos, sus títulos mineros y que puedan desarrollar su actividad, pero hay que buscar también un camino de diálogo y de concertación con los guaqueros, que permita que allí también esa actividad se pueda desarrollar”, reiteró el mandatario.