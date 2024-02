En Bucaramanga habrá “fiquetón” para ayudar a 500 familias de Aratoca

Bucaramanga

Una invitación le hacen campesinos de Aratoca que se dedican a la venta de fique, pues están pasando por una situación económica dura y no han podido comercializar los sacos de fique. No han podido vender a ningún comerciante por lo que convocaron a una “fiquetón”, y ayudar a más de 500 familias afectadas.

El alcalde de este municipio Alexander Galvís Ramírez dijo que les habilitaron un espacio en el mercado campesino este domingo 3 de marzo desde las 6:30 a.m.

“Los campesinos no han podido vender a ningún comerciante porque no tenemos salidas a Boyacá, ni a ninguna parte del país. La fibra sintética llega al mercado y desplaza el saco biodegradable que es amigable con el medio ambiente. Por temas de precios no podemos competir, nuestro saco tiene un valor más alto que la fibra y eso es evidente en el mercado”, señaló el mandatario de Aratoca.

Por esta razón convocaron mesas de trabajo con la gobernación de Santander, distintos gremios y hasta congresistas para definir qué solución se va tomar. En este caso iniciando por la masiva venta de mochilas de fique a las afueras de la UIS el domingo.

“Allá vamos a estar comercializando nuestros productos. Tenemos un gran reto. Fabricamos unas mochilas en fique y la idea es vender 1.000 de ellas”, agregó Galvís Ramírez. Siendo esta una de las primeras decisiones para fortalecer a este gremio.

