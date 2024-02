Play/Pause El Pulso del Fútbol, 28 de febrero de 2024 49:57 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y José Alberto Ortiz hablaron sobre la victoria de Once Caldas como visitante ante Millonarios. César dijo: “Gamero dijo que no la metieron, pero la verdad es que desde el torneo pasado no la están metiendo, en los cuadrangulares le costó mucho eso. Leo Castro no la está metiendo”. Sobre el tema José Alberto agregó: “Tiene razón en eso, el “Chacho” Castro no la está metiendo. Y lo del Once Caldas fue muy bueno, tanto en lo ofensivo, como en lo defensivo”.

