Autodefensas Conquistadoras autorizan que Mancuso sea su “gestor de paz” ante el Gobierno

Contraria a la negativa del grupo Autodefensas Gaitanistas de Colombia, el grupo con asentamiento en la Sierra Nevada, Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, extiende y da un apretónde manos a Salvatore Mancuso para que sea un gestor de paz ante el Gobierno y defienda los intereses del territorio.

A través de un documento emitido a la opinión pública, el Estado Mayor sostiene que “el nuevo rol del ex líder de la extinta AUC, ahora gestor de paz, tendrá que emprender una tarea de reconciliación y no repetición; ha sido de buen agrado por los paramilitares del macizo intertropical que lo han conminado a ejercer un proceso que conlleve al fin de la guerra para evitar derramamiento de sangre”.

La intención del grupo es que Mancuso aporte “sus conocimientos y liderazgo para contribuir a la pacificación de los territorios que están bajo el dominio de esta organización armada ilegal”.

“La llegada del ex comandante del Bloque Norte de las Auc y del Bloque Catatumbo a Colombia, es un anuncio importante que nos da luces para buscar acercamientos con el Gobierno Nacional y la búsqueda de la pacificación de la Sierra Nevada de Santa Marta; su llegada no como ex comandante sino como gestor de paz, genera confianza y es un canal que estamos dispuestos a abrir y respetar”, detalla el documento.

SITUACIÓN DE ORDEN PÚBLICO EN GUAJIRA

En el segundo acápite del escrito, se refiere a la crítica de orden público que viven los pobladores de La Guajira, producto de fuertes combates sostenidos con Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo, por lo que prevén que sólo la mediación de Mancuso, puede dirimir dicha guerra.

“Las confrontaciones con las AGC, es una situación que sigue generando inestabilidad en los territorios que defendemos y que vamos a seguir defendiendo, estamos en medio de un cruce de combates en La Guajira, donde los más perjudicados son las comunidades por lo que le hacemos una invitación a mediar en este conflicto. Sabemos de su importancia y respeto dentro de los grupos que comandó y sabemos de sus buenas gestiones por la búsqueda de la paz, nosotros también queremos lo mismo, la paz de la Sierra Nevada”, destacan las ACSN.

En ese sentido, la organización armada ilegal volvió a dejar claro su disposición de entablar una mesa de negociación con el presidente Gustavo Petro Urrego, y Alto Comisionado Otty Patiño, con el propósito de cristalizar la anhelada paz en un territorio que por décadas ha sido epicentro de sangrientos insucesos.