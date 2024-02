“Si no se arregla La Pradera, habría que llevar la basura a Cali”: Gerente de EPM

Medellín, Antioquia

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, junto con el gerente de EPM, John Maya y Gustavo Castaño, gerente de EMVARIAS, en una rueda de prensa informaron sobre la situación que vive el relleno sanitario de La Pradera, en el municipio de Don Matías, a 57 kilómetros de Medellín, la cual recibe 3500 toneladas de residuos sólidos diariamente de 41 municipios de Antioquia.

Gustavo Castaño, gerente de EMVARIAS, brindó un panorama general donde dijo que solo le queda un poco más de un mes de recepción de residuos a La Pradera, pero que se adelantan obras para mitigar dicha situación, entre estas, la construcción de otro vaso de recepción de basuras dentro del relleno sanitario llamada La Piñuela. El gerente indicó que esta problemática ya era de conocimiento de la administración anterior pero que no se tomaron medidas al respecto.

Esto dijo el gerente de EMVARIAS, Gustavo Castaño: “Nos acogimos a la declaratoria de contingencia ambiental, ya bajo esta declaración de contingencia ambiental ya nosotros podemos entrar a hacer las adecuaciones que requiramos. Para agosto no tendremos La Piñuela lista, la Piñuela debía de haber estado lista desde el año pasado. Esta es otra de las decisiones que nosotros decimos por qué no se tomaron en su momento, Piñuela debía de haber estado desde el año pasado, frente a las decisiones que no se tomaron a tiempo y que se enfocaron en hacer otras cosas que no eran viables ni necesarias para EMVARIAS, nos llevaron a este punto tan crítico”.

El proyecto de EMVARIAS es habilitar diferentes puntos y reactivar pozos que ya estarían llenos para darle tiempo a la adecuación del vaso de La Piñuela, que empezaría su funcionamiento en enero del año entrante y que tendrá una vida útil de entre 6 y 7 años.

A pesar de las soluciones propuestas, John Maya, gerente general de EPM, indicó que la situación es de alta complejidad y que, si se agrava, los residuos solidos de los 41 municipios de Antioquia tendrían que ser desplazados a otros departamentos. Estas fueron sus palabras: “Una situación que lleva esta complejidad de unas decisiones que desafortunadamente no se tomaron en su tiempo y que eso nos llevó a que la situación que estamos viviendo hoy sea de suma complejidad. Si tenemos hoy una emergencia más critica que lo que tenemos hoy en La Pradera, el único punto que tendríamos más cerca para llevar estos residuos sólidos es Cali. Ya saben la magnitud que eso implicaría, no solamente en la disposición de estos residuos sino en el transporte”.

El alcalde de Medellín y presidente de la junta directiva de EPM, Federico Gutiérrez, recalcó la responsabilidad de la administración anterior en esta situación y anunció la propuesta de financiación de los proyectos que se tienen para mitigarla. “Es muy grave que, teniendo el tiempo para haberlo hecho, no hayan adecuado el famoso vaso de La Piñuela, para tener donde disponer los residuos sólidos de 41 municipios. En la junta que tendremos mañana, que es una junta extraordinaria de EPM, se traerá la propuesta de capitalización de EPM a Empresas Varias aproximadamente por 350 mil millones de pesos, para que Empresas Varias, más la capitalización de EPM, pueda hacer una inversión que esta cercana a los 700 mil millones de pesos”.

Finalmente, Gutiérrez también hizo un llamado a los ciudadanos promoviendo un cambio de hábitos para disminuir la cantidad de residuos solidos que desechan, y así, darle más vida útil al vaso que se construirá. Esta iniciativa se llevará a cabo a través de campañas educativas y comunitarias, en lo que dijo el mandatario, es una necesidad prioritaria para salvaguardar el medio ambiente en la ciudad y el departamento.