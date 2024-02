“Puente de la calle 100 con Av. Suba no se cayó, se desniveló una formaleta”: IDU

Bogotá D.C.

El director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano, explicó que el incidente en el puente de la Calle 100 con Avenida Suba, no compromete la estructura que se está construyendo, lo que pasó fue que se descolgó una estructura que estaba siendo desmontada.

“Aclararle a todos los Bogotanos que no colapsó el puente o la estructura del mismo. La formaleta en la que se funde el puente se movió hacia atrás y en el desmonte se descolgó la formaleta. Eso fue lo que pasó. No hay personas heridas y no hay riesgos en el puente” indicó Molano.

Frente al incidente, Molano indicó que ya se está desmontando la formaleta para empezar a fundir en otros sectores y no atrasar la construcción.

“Hoy mismo estamos desmontando la formaleta y nos pasamos al norte para continuar con los trabajos. Nos hacen falta 50 metros del puente para empezar a fundir lo que son las plataformas” puntualizó el jefe de la cartera.

Esta intersección es de vital importancia porque se construye un deprimido y un puente vehicular que serán de uso exclusivo para los buses biarticulados de TransMilenio, que conectarán vías principales como la avenida Suba y la avenida 68.