En Ibagué se declarará la emergencia por el desabastecimiento de agua potable

Ibagué

Siguen caldeados los ánimos en Ibagué por cuenta del incumplimiento en el suministro de agua algunos sectores, el mayor problema se registra en la comuna 9, donde la comunidad ha tenido que salir a protestar por el derecho al preciado líquido.

Los residentes de los barrios como Picaleña, Picaleñita, Santa Rita, Bello Horizonte entre otros barrios le manifestaron a Caracol Radio que se requieren cambios en las directivas del IBAL para que se puedan tomar medidas que permitan mejorar el servicio.

Precisamente en la noche del lunes la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, se reunió con la comunidad de la Arboleda Campestre, proceso idéntico que adelantó con los habitantes de otro sector de la comuna 9 el pasado viernes, en este caso escuchó las peticiones y dudas de la comunidad respecto a la prestación del servicio de agua.

“Yo magia no puedo hacer, encontré una ciudad con un problema gigante de agua potable, en la comuna 9, en la comuna 7, en la comuna 6, en los jordanes en muchos barrios de Ibagué, no solo en la Arboleda Campestre, hoy tenemos una situación de emergencia en la prestación del servicio y no ha sido fácil”, dijo la alcaldesa, Johana Aranda.

Aranda destacó ante cientos de resientes que el plan de regulación sectorizada que empezó a implementarse pretende beneficiar a las comunas 7, 8 y 9 que son las colas de distrito donde se presentan bajas presiones en el suministro.

“Vamos a hacer dos tipos de pruebas, las del IBAL y las de la Secretaría de Salud para revisar también la calidad del agua en los conjuntos residenciales y la planta de tratamiento”, dijo Aranda.

Por otra parte, sostuvo que avanza en la identificación de las fugas que afectan la prestación del servicio y reveló que no se otorgarán más licencias de construcción en la comuna 9, de cara a la emergencia provocada por el fenómeno del Niño.

Emergencia por desabastecimiento

“El país vive una crisis por agua potable, escuchen noticias en el país se declaró la emergencia por desabastecimiento de agua potable, yo la voy a declarar, eso nos va a permitir garantizar más carrotanques, que nos den el sí para la quebrada corazón y agilizar la entrega del acueducto complementario para poder mitigar esta situación tan compleja que vive la ciudad”, aseguró.

A la vez recordó que se está gestionando otra fuente hídrica sustituta, en este caso la quebrada Corazón, que debe ser autorizada por la Corporación Autónoma Regional del Tolima, Cortolima.