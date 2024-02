Desde este 27 de febrero descubre lo nuevo de la plataforma MAX

Bogotá

Max, la plataforma de streaming de Warner Bros Discovery, presentó más detalles sobre su llegada a América Latina y el Caribe el próximo 27 de febrero, ofreciendo una amplia gama de opciones a través de una experiencia de producto mejorada y un catálogo de contenido expandido que incluye HBO Originals, Max Originals, películas de Warner Bros., el Universo de DC, Harry Potter, animaciones de [adult swim], contenido infantil de Cartoon Network y Discovery Kids, y la mejor programación de no ficción con formatos de competencia, hogar, reality shows, estilo de vida o true crime, de marcas icónicas como Discovery, Discovery Home & Health e Investigation Discovery (ID) y producciones originales exclusivas desarrolladas en América Latina.

La plataforma será el hogar de HBO dentro del streaming, con una experiencia dedicada a su colección de contenidos que incluyen “Juego de Tronos”, “Los Sopranos” y “True Detective”, entre muchos otros. Los próximos títulos que llegan son la serie “El Régimen”; la nueva comedia creada por Sam Mendes y Armando Iannucci, “The Franchise”; además llegarán a MAX nuevas temporadas de series como “The Last Of Us”, “Euphoria”, “The White Lotus”, “La Casa del Dragón” y el año pasado también se anunció una nueva serie original de HBO, la precuela de “Juego de Tronos”, “A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight”.

Llegarán las películas taquilleras, incluye primeras ventanas de exhibición, luego de su paso por salas cinematográficas y home entertainment de los principales estudios, incluyendo Warner Bros. Pictures, Sony y NBC Universal. Entre los nuevos títulos de febrero se encuentran “Aquaman y el Reino Perdido”, “El Justiciero: Capítulo Final” y “Asteroid City”. También contenido de no ficción con franquicias como “Superviencia al Desnudo”, “Todo en 90 días”, “Remodelaciones con Celebridades”, “Remodelación en Pareja”, “La Fiebre del Oro” y en [adult swim], con su irreverente y disruptiva animación para adultos.

Desde el 27 febrero HBO Max se transforma en Max, que ofrecerá al público un amplio catálogo de títulos globales combinados con auténticos contenidos originales locales, producidos con los mejores creadores y talentos de América Latina, para la región y el mundo.