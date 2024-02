Protestan contra rector de la I.E. María Reina por presunta mala administración

Cartagena

Con pancartas y arengas, padres de familia, líderes comunales y egresados de la Institución Educativa María Reina realizaron un plantón en las afueras de las instalaciones a modo de protesta debido a su descontento con el rector Fredy Quintana.

“Hoy lastimosamente María Reina presenta condiciones deplorables, no se le ha prestado la atención que amerita y los recursos que ha estado girando Secretaría de Educación al colegio, el rector no sé qué uso les está dando. Se presume que son muchos los malos manejos porque lleva 7 años y no se ven resultados”, dijo a Caracol Radio Alex Chico, líder comunitario.

De acuerdo con el líder, el secretario de Educación, Alberto Martínez, ya tiene conocimiento de la situación y prometió mejorar la infraestructura educativa; sin embargo, lo que se quiere es que el rector sea trasladado.

“De Arroyo de Piedra lo sacaron los padres de familia, en José de La Vega igual y en la I.E. Ciudad de Tunja no lo quisieron ni recibir, aquí se le dio la oportunidad y mira lo que estamos recibiendo, una institución casi caída y una sede cerrada por malas condiciones”, señaló.

El llamado que le hacen al alcalde Dumek Turbay es que mire y ponga los ojos en María Reina porque, según la comunidad, no quieren que sus estudiantes se vean más perjudicados por la falta de gestión del rector.