"No hay resultados en seguridad": alcalde de Cúcuta

Cúcuta

El alcalde de Cúcuta Jorge Acevedo se mostró decepcionado, desencantado y bastante preocupado por la falta de resultados de la Policía Metropolitana de Cúcuta ante los niveles de inseguridad que tiene la ciudad y el área metropolitana.

El funcionario dijo que “la seguridad me sigue preocupando, siento que no hemos hacho absolutamente nada, siento que nos falta mucho trabajo y es un compromiso primordial para mi con todos los cucuteños. Sino la tenemos no habrá inversionistas o personas interesadas en llegar a la ciudad”.

En diálogo con Caracol Radio el mandatario expreso que “hay que organizar la casa, hay que trabajar más, hay que dar más de sí, hay que hacer más presencia. Quiero decir que la voluntad de muchos uniformados esta ahí, vamos hacer un consejo de seguridad para abordar ese tema y es importante que nosotros logremos discutir la problemática que tenemos hoy”.

“Están trabajando con las uñas, hay un alcalde que esta dispuesto a apoyar ese trabajo, lo vamos hacer. Me preocupa la sensación de inseguridad, eso no me tiene tranquilo y creo que debemos seguir con este compromiso” dijo el mandatario.

Manifestó además que “la ciudad necesita el acompañamiento del gobierno nacional porque no tenemos recursos para la demanda de los problemas que hoy tenemos y que debemos resolver”.

Explicó que en la actualidad hay veinticinco bandas criminales y cuatro trasnacionales que se disputan diversas actividades ilícitas que se desarrollan en la ciudad, en la frontera y que están afectando a los ciudadanos.

El mandatario destacó el acompañamiento que hace la Regional Cinco de Policía y el Ejercito Nacional a la alcaldía de Cúcuta, respaldando las acciones y peticiones del gobierno local.

El funcionario lamentó la ubicación de la ciudad en el lugar 43 en una medición internacional del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal donde esta capital aparece como una de las más violentas del mundo con siete ciudades más en el país.