Martin Garrix generó ganancias para Bogotá calculadas en más de 5 mil millones de pesos

Con un show único Martin Garrix se presentó ante más de 12 mil espectadores llevando al máximo la capacidad del Movistar Arena e impactando la economía del país con un aporte de más de 1 millón de dólares y 1.000 empleos generados para una noche de EDM inolvidable.

Por fenómenos como este es que la industria del entretenimiento en vivo sigue creciendo en Colombia y los fans siguen demostrando su interés en artistas y producciones de primer nivel, tanto nacionales como internacionales, la suma de todo esto es lo que posiciona al sector como el tercero más importante de la economía nacional con el 12,2% de crecimiento y una contribución del 0,5% al PIB del País

MATH VALBUENA Ampliar

Este show producido por TBL Live y Breakfast Club, seguirá impulsando a Bogotá como una importante plaza de la escena electrónica en el país, una ciudad que seguirá ofreciendo a todo el público, eventos de talla mundial dando la mejor experiencia para los asistentes.

El show presentó los grandes éxitos del DJ holandés con canciones como “Animals”, “In the Name of Love”, “Scared to Be Lonely”, “Summer Days” y que extasiaron a los fans con una mezcla de beats, luces, pirotecnía e imágenes propias del Dj número uno del mundo.

MATH VALBUENA Ampliar

TBL Live y Breakfast Club, le apuestan en el 2024 a los eventos de la escena House, EDM y Electrónica, trayendo a la ciudad de Bogotá eventos del nivel de: Artbat, Disclosure, Suena (House & EDM Ed.), Martin Garrix, entre otros… Poniendo a disposición de los capitalinos, espectáculos que garantizan momentos inolvidables para el público.