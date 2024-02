Dos menores de cinco años fueron rescatados en situación de abandono en Armenia

Armenia

El lamentable hecho se registró en un apartamento del barrio Puerto Espejo al sur de la capital quindiana cuando las autoridades fueron alertadas sobre la situación.

Es así como policías de infancia y adolescencia llegan al lugar para verificar la información evidenciando a dos menores de edad solos en un apartamento ubicado en el cuarto piso del condominio campestre Verdú.

Según pudo conocer Caracol Radio, los niños manifestaron que no habían comido nada, no se habían bañado y que la mamá salió en la noche del día anterior y no había regresado. Además, estaban en peligro porque tenían acceso a un balcón y a elementos cortopunzantes por el desorden encontrado en dicho apartamento.

El coronel Pedro José Saavedra, comandante de la Policía en el departamento informó que los uniformados ingresan a la fuerza puesto que la puerta estaba bajo llave. Fue enfático en afirmar que no han logrado dar con el paradero de los padres de familia por eso avanzan en las investigaciones correspondientes para dar claridad al caso.

Vale anotar que los niños se encuentran bajo custodia del ICBF para garantizar el restablecimiento de derechos.